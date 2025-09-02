Slušaj vest

Srbiju u septembarskom ciklusu kvalifikacija očekuju dve veoma važne i zahtevne utakmice protiv Letonije i Engleske, a jedino novo ime na spisku selektora Dragana Stojkovića je mladi Ognjen Ugrešić.

U nedavnom intervjuu, posle poziva selektora Orlova, rekao je da nije svestan šta mu se dešava i da će biti svestan tek kada zakorači u Sportski centar u Staroj Pazovi.

- Iskreno, polako postajem svestan, osećaj je fenomenalan, samo kad pomislim sa kojim igračima ću da treniram – iskren je Ognjen Ugrešić koga je tokom konferencije za medije pohvalio i selektor Stojković, uz napomenu da njegov klub ove godine nije imao sreće na evropskoj sceni.

- Upoznali smo se, razgovarali i saglasili da nismo bili ni malo miljenici sreće.

Ne krije Ugrešić osećaj kada je dobio poziv u najbolji nacionalni tim.

- Poseban osećaj, dobiti poziv u reprezentaciju sa samo 19 godina, ogromna je privilegija, veliki stimulans za dane koji dolaze. Veoma sam srećan i trudiću se da naporno radim.

Kikinda je srpskom fudbalu podarila Mladena Krstajića, sada na samom početku karijere Ognjena Ugrešića koga je poziv zatekao upravo u kafiću bivšeg reprezentativca.

- Istina je, sedeo sam sa porodicom u kafiću Krstajića kada sam saznao da sam dobio poziv. Neverovatno zaista, eto kao igra sudbine. Ne, nismo se videli da bi razgovarali o tome, tata ga poznaje, nismo se još upoznali.

I porodici je još sve čudno, nisu ni oni svesni koliko sve ovo znači, sve se nekako brzo dešava, ali biće i oni svesni – kaće uz osmeh Ognjen Ugrešić.

Ognjenov otac je bio nekad libero, koliko pomaže savetima mladom napadaču.

- Pomaže mi ceo život, slušam ga i upijam savete. Ko je bio srećniji zbog poziva, Vanja Dragojević ili ja? Najbolji smo drugari, znam da mu je drago, nema tu ljubomore, ali svakako sam ja bio srećniji.

Selektor je na konferenci za medije rekao da je zabranjeno ovih dana govoriti o Engleskoj, u fokusu je meč u Rigi sa Letonijom.

- Da, važno je da pažnja i fokus budu na prvoj narednoj utakmici, sada je to Letonija. Ne treba ići daleko, želimo pobedu u Rigi i samo o tome treba razmišljati. Biće teško, odavno nema lakih utakmica, ali motiv je ogroman, igramo za svoju zemlju.

U Letoniji je trenutno košarkaška reprezentacija, prilika da se uputi podrška na putu do finala i zlatne medalje.

- Navijamo svi za njih, verujem da će oni biti uz nas, svi želimo isto. Da slave oni, da slavimo mi. Bilo bi lepo.

Letonija je na travi, direktiva je da bude i u mislima, ali malo da se dotaknemo i meča sa Engleskom. U Beograd dolazi jedna od najboljih selekcija na svetu.

- Nema sumnje da je to veliki spektakl, veliki protivnik. Biće to mnogo težak meč. Imaćemo uz nas pun stadion, odličnu atmosferu. Ali ostavimo sada Engleze po strani, imaćemo dovoljno vremena da se posvetimo tom meču. Letonija je u glavi.

Nije Ognjen prvi od mlađih igrača koji su se našli na spisku A reprezentacije kome je postavljeno zanimljivo pitanje: kome se uslovno rečeno najviše raduje u reprezentaciji, da li mu je možda neko bio uzor.

- Od svih igrača, poznajem samo Nikolu Štulića, ali moram biti iskren, drago mi je što ću sada upoznati Mitrovića i Vlahovića koje sam pratio dok su bili u Partizanu i kasnije posle odlaska iz Humske. Otac čak ima i sliku sa Dušanom dok je bio još klinac, predviđao mu je veliku karijeru. I bio u pravu.

Poziv u najbolju reprezentaciju donosi još veće samopouzdanje, ne krije to ni Ognjen Ugrešić.

- Kao što pobede na međunarodnoj sceni, ali i u prvenstvu, mnogo znače u nekom sazrevanju mladih igrača, tako i ovaj poziv donosi sreću i daje ogroman motiv da naporno radimo i napredujemo.

Pisalo se da i Mađari žele da vide Ugrešića u reprezentaciji, da li je nekad postojala dilema?

- Nikada. Igrao sam za mlađe kategorije Srbije, nisam razmišljao o drugoj soluciji. I srećan sam.

Na kraju sećanje na neki početak i trenutak kada je jedna fudbalska legenda videla talentovanog dečaka.

- Bio je to Moca Vukotić, gledao me je i video neke poteze koji su mu se dopali. Usledio je poziv koji se ne odbija. Nenad Stojaković me kasnije u omladincima prebacio na prednjeg veznog, do tada sam igrao zadnjeg veznog. U napredovanju mi je pomogao i Srđan Blagojević, dao mi šansu u prvom timu.

Na kraju, koji gol mu je do sada draži, u klupskom dresu protiv AEK-a ili u dresu omladinske reprezentacije protiv Hrvatske.

- Draga su mi oba, ali protiv Hrvatske je bilo u omladinskom uzrastu, u prvom krugu kvalifikacija u Karlovcu, a protiv Kiprana u seniorskoj konkurenciji. Možda će mi jednog biti najdraži neki gol u reprezentaciji, ali sada je to gol protiv AEK-a, jer o tome sam sanjao, gol u dresu Partizana pred punim stadionom. Sada mi je san da to učinim u dresu reprezentacije Srbije – iskren je Ognjen Ugrešić, debitant u dresu najbolje reprezentacije Srbije.

