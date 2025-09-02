Slušaj vest

Reprezentacija Srbije nastavlja pripreme u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi za kvalifikacione duele protiv Letonije, 6. septembra u Rigi i tri dana kasnije, meč sa Engleskom na stadionu „Rajko Mitić“.

Posle uvodnog dana i konferencije za medije selektora Dragana Stojkovića, svoje utiske o aktuelnom trenutku i svemu što očekuje najbolji nacionalni tim, podelio je Miloš Veljković, posle male pauze zbog povreda, povratnik u reprezentaciju.

- Prvi trening je dobro prošao, dobro se osećam što se tiče zdravlja, spreman sam za sve što nas očekuje – ističe Miloš Veljković koji je apostrofirao detalje sa prvog treninga, ali i euforiju koja vlada za meč sa Engleskom u Beogradu.

- Hvala navijačima, lepo je bilo ugostiti ove ljude koji su prvi kupili ulaznice za meč sa Engleskom, dobili su i dresove, zaista lep gest. Mnogo nam znači podrška navijača, imaćemo zaista lep ambijent, ali sada nam je fokus na Letoniju.

Orlove je sačekala nova oprema, kao i nova boja dresa, plava.

- Dres je lep, dopada mi se, istina nisam ga još obukao, ali sviđaju mi se oba dizajna, plavi i beli dres.

Selektor je na konferenciji za medije rekao da su „Englezi zabranjena tema“, jer sve misli moraju biti usmerene ka Rigi i meču sa neugodnom selekcijom Letonije. Između ta dva meča stoji znak jednakosti, oba imaju ogromnu težinu i bodovi su zlata vredni.

- Svaki bod ima veliki značaj na putu do Prvenstva sveta. Veoma je važno da dobro uđemo u taj duel u Rigi, da pokažemo da smo tim, kao što smo i do sada bili. Onda verujem da neće ni rezultat da izostane.

Letonija se pokazala kao neprijatan domaćin, protiv Albanije su se pokazali u jako dobrom svetlu, jasno je da će svakome biti nezgodan rival.

- Nema odavno više slabih rivala, svi igraju fudbal, a kada se ti uslovno rečeno slabiji rivali „dobro nameste“, nije im lako dati gol i slomiti otpor. Mislim da se u tom meču mi pitamo i ako budemo pravi i na visini zadatka, dobićemo meč.

Letonija je trenutno domaćim Evropskog prvenstva u košarci, detalj koji govori da će i fudbalska reprezentacija Srbije imati veliku podršku na stadionu u Rigi.

- Nadamo se da će tako biti, mnogo nam znači. Uglavnom kada igramo u gostima, svuda ima naših navijača, to je naša privilegija i hvala im na svakom aplauzu.

Praktično celu karijeru Miloš Veljković je imao u inostranstvu, od leta je član šampiona Srbije, a pitanje glasi: ima li uošte razlike kada se dres Srbije brani kada se dolazi iz inostranog ili domaćeg kluba.

- Ne mogu biti precizan u odgovoru, jer još nisam igrao posle dolaska u Zvezdu za reprezentaciju, prethodna dva ciklusa sam preskočio zbog povrede. Radujem se naravno uvek kada sam u reprezentaciji, prošao sam sve mlađe kategorije kao „stranac“, imao mnogo uspeha, posle igrao za A tim na najvećim takmičenjima. Velika je privilegija biti ovde, srećam sam zbog saigrača, radujem se svakom meču i izazovu. A konkretan odgovor mogu da dam posle utakmice – kaže uz osmeh „zlatni orlić“ srpskog fudbala, evropski i svetski prvak.

Svoje fudbalsko sazrevanje imao je upravo na Ostrvu u dresu Totenhema, ne krije da ima mnogo prijatelja iz Engleske koji će 9. septembra biti ili na stadionu ili uz male ekrane.

- Od 15-te do 19-te godine sam bio u Engleskoj, rastao kao fudbaler i stekao mnogo prijatelja koji će gledati i sada meč Srbija – Engleska. Postoji uvek taj neki pozitivan pritisak i radujem se svemu što nas očekuje.

Nedavno je u SNP u Novom Sadu obeleženo 10 godina od titule prvaka sveta na Novom Zelandu, tituli kojoj je dobar pečat dao upravo Miloš Veljković.

- Neverovatno kako vreme brzo prolazi, iskače mi na Instagramu pet, sada deset godina od tog velikog uspeha. Fantastičan jubilej, kao da je sve bilo juče – zaključio je Miloš Veljković, zlatni dečko srpskog fudbala.

