Srpski fudbaler je stigao u Atinu nakon dve sezone u Milanu. Sa AEK-om je potpisao dvogodišnji ugovor, a na debiju, u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Arisa iz Limasola je postigao gol nakon ulaska u igru.

Odmah je oduševio navijače, a ubrzo je to uradila i njegova supruga Sofija Milošević.

Luka nije igrao u prvoj utakmici protiv Angderlehta, pa ni protiv Panseraikosa na startu grčkog prvenstva, a onda je ponovo ušao u igru u revanšu protiv beglijskog tima.

Igrao je 18 minuta, njegov tim je pobedio rezultatom 2:0 i tako obezbedio grupnu fazu trećeg po rangu evropskog takmičenja.

Međutim, pažnju je ukrala Sofija.

Ona je bila interesantna kamermanima i onima koji su radili prenos utakmice, pa su je u jednom trenutku prikazali u krupnom planu.

Taj momenat je ubrzo završio na društvenim mrežama, a na jednom popularnom nalogu na Instagramu koji prati dešavanja u grčkom sportu je izazvala puno reakcija.

Slika sa televizijskog prenosa i trenutak kada je prikazana Sofija Milošević je dobio više od 26.000 sviđanja i veliki broj komentara na grčkom jeziku.

A, sudeći po objavama na svom nalogu, deluje da je Sofija i te kako uživala u vrelim avgustovskim danima:

Upoznali se slučajno

Luka i Sofija duže od pet godina uživaju u ljubavi. Upoznali su se sasvim slučajno, preko zajedničnog prijatelja. Sofija nije ni sanjala da će upravo Luka postati otac njene dece, štaviše, na prvom sastanku nije prestajala da ga zafrkafa zbog stajlinga.

- Luku sam upoznala preko zajedničkog prijatelja. Nije mi bilo ni na kraj pameti da će on biti čovek s kojim ću imati decu. Odmah smo počeli da se zadirkujemo, ali je sve bilo prijateljski. Košulja koju je obukao bila mi je smešna, pa sam ga zezala zbog stajlinga. Bio mi je simpatičan, ali nisam mogla da zamislim sebe pored njega jer je šest godina mlađi. Videla sam ga ranije u novinama, čitala sam neki njegov intervju i znala sam da ima dete. Zbog toga je za mene bio zabranjena zona. Tek kada smo se upoznali, shvatila sam da on nije s majkom svog deteta, iako su u dobrim odnosima - pričala je Sofija za "Gloriju".

A onda su 2019. godine postali su prava senzacija u medijima! Naime, mnogima su bili nespojivi, ali oni su uspešno prevazišči sve prepreke. A Luka, iako šest godina mlađi, pokazao je rešenost da osvoji lepu Sofiju.

- Kada me je pozvao da izađemo, pomislila sam: "Vidi ovog malog". Međutim, sve je radio pametno, uglavnom je inicirao druženje preko tog prijatelja. Razmenjivali smo neke smešne slike i viceve, zadirkivali smo se... Sve to je odjednom preraslo u naš prvi sastanak. Pomislila sam: "O ne, meni on ne treba." U tom periodu sam došla iz Njujorka u Srbiju samo da bih osnovala svoj brend. Planirala sam da otputujem u Meksiko jer sam imala ugovoren posao s nekim njihovim brendom. Mnogo sam se radovala tom putu i Luka se nikako tada nije uklapao u moje planove. Međutim, nisam videla da mi je radna viza istekla, pa sam ostala u Srbiji... – prisetila se manekenka.

