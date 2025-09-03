Slušaj vest

Grujić (29) je u AEK došao kao slobodan igrač, nakon što mu je istekao ugovor sa Portom, za koji je igrao u prethodnih pet sezona.

Grčki klub nije naveo detalje ugovora srpskog veziste, koji će u AEK-u nositi dres sa brojem četiri.

Grujić je profesionalnu karijeru započeo u Crvenoj zvezdi, iz koje je 2016. godine prešao u Liverpul. Kao član Liverpula je igrao na pozajmicama u Kardif sitiju i Herti, da bi nakon samo 16 odigranih utakmica za engleski klub 2020. godine prešao u Porto.

1/6 Vidi galeriju Marko Grujić Foto: Starsport

Za seniorsku reprezentaciju Srbije odigrao je ukupno 28 utakmica, dok je kao član omladinske selekcije svoje zemlje 2015. godine osvojio zlato na Svetskom prvenstvu za igrače do 20 godina.

AEK sa klupe predvodi srpski trener Marko Nikolić, dok će jedan od saigrača Grujiću u atinskom klubu biti i njegov sunarodnik Luka Jović.

Bonus video: