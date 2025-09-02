Slušaj vest

Fudbalski klub Crvena zvezda potvrdio je transfer portugalskog fudbalera Tomasa Hendela, koji na Marakanu stiže iz Vitorije Gimaraeš.

Iako nisu jasno naveli ime i prezime, objava na društvenim mrežama, gde su iz fotografije napisali "Jogo Bonito", jasno pokazuje da je Handel postao novi član crveno-belih.

Tomaš Hendel Foto: Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia, GonÃ§Alo Delgado / Global Imagen / Zuma Press / Profimedia, Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Zvezda je za ovo zvučno pojačanje izdvojila oko 3,5 miliona evra, što je odličan posao s obzirom na to da mu je otkupna klauzula u ugovoru 50 miliona i da je njegov doskorašnji klub pre samo par meseci tražio 15 miliona za njega.

Handel igra na poziciji veznog igrača, moderna šestica ili osmica, a plan je da zatvori upražnjeno mesto Radeta Krunića koji se povredio i odsustvovaće mesec dana najmanje.

