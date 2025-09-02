Slušaj vest

Dinamo iz Zagreba saopštio je da je u 80. godini života preminuo nekadašnji vezista „modrih“ Miljenko Puljčan, fudbaler koji je ostavio dubok trag u generaciji šezdesetih godina prošlog veka.

Puljčan je u prvi tim zakoračio 1964. godine kao jedan od najtalentovanijih igrača svoje generacije. Debitovao je u pobedi nad Rijekom (5:1) u Kupu, a u svom prvom prvenstvenom nastupu postigao je i gol protiv Sutjeske (6:0).

Bio je ključni deo Dinamove ekipe u sezoni 1964/65, kada je zagrebački tim osvojio Kup. Upravo tada je odigrao sve mečeve na putu do trofeja, uključujući i nezaboravne pobede nad večitim rivalima iz Beograda – 3:0 protiv Partizana u Zagrebu i 2:0 protiv Crvene zvezde u Beogradu, što ga je zauvek upisalo u istoriju Dinama, ali i učinilo da ga crno i crveno-beli ne pamte po dobrom.

Puljčan je sa Dinamom beležio i zapažene rezultate u Evropi – protiv AEK-a, Steaue, a u četvrtfinalu su ih zaustavili Italijani iz Torina. Proglašen je za drugog najtalentovanijeg mladog fudbalera u Jugoslaviji, odmah iza Dragana Džajića. Posebno se pamti i njegova uloga u istorijskoj pobedi Dinama protiv Zvezde od 6:0 1966. godine.

Rođen 1. jula 1946. u Zagrebu, Puljčan je za Dinamo igrao do 1967, a potom je nastupao za Zagreb, Borac Banja Luku, Segestu i Metalac.

