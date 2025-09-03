ZVEZDA SLAVI ROĐENDAN MARAKANE U NEDELJU: Klub je spremio nagradu za svoje navijače! Evo, o čemu se radi!
Fudbaleri Crvene zvezde će u okviru osmog kola nacionalnog prvenstva dočekati ekipu Železničara u nedelju, 14. septembra na stadionu “Rajko Mitić”.
Ulaz za sve navijače Crvene zvezde biće besplatan, odlučila je uprava kluba!
Kapije stadiona “Rajko Mitić” će biti otvorene za sve posetioce, a u nedelju će svi zvezdaši na meču protiv ekipe iz Pančeva proslaviti 62. rođendan popularne Marakane.
Iz Crvene zvezde su imali poruku za svoje navijače:
"Pozivamo sve zvezdaše da dođu u što većem broju, pruže podršku izabranicima trenera Vladana Milojevića i da zajedno još jednom uživamo u porodičnoj atmosferi za pamćenje. Vidimo se na Marakani!"
Biće to i prilika da navijači Crvene zvezde na delu vide i poslednje pojačanje, Portugalca Tomasa Hendela, koji je stigao na Marakanu iz ekipe Vitorija Gimaraes.