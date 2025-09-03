Slušaj vest

Tačno 40 godina prošlo je od smrti ikone crno-belog kluba, jednog od najboljih napadača koje je Partizan imao i ljubimca grobara.

U utorak, 3. septembra 1985. godine, Mance je, žureći na trening Partizana, poginuo u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Beograd - Novi Sad.

Bivši jugoslovenski fudbaler i veliki prijatelj pokojnog Dragana Mancea, Vlado Čapljić, pre par godina govorio je o legendarnom golgeteru crno-belih i njegovoj poslednjoj noći.

Mance i Vlado bili su saigrači u klubu iz Humske i nerazdvojni drugari.

- Upoznali smo se u mlađim kategorijama reprezentacije i kad god sam sa Željom dolazio na neku utakmicu, zbog njega sam ostajao dan duže u Beogradu. Išli smo na večere, on u Pežou 205, ja u mojoj Alfi, pratim ga jer ne poznajem grad. On me je upoznao sa Željom i Veljom, visili smo u Zlatniku i restoranu kod Dake, pikali fucu u Zemunu sa decom na betončetu... prošli smo mnogo toga zajedno za jako kratko vreme - rekao je Čapljić.

Vlado je jednom prilikom za "Mojih TOP 11" otkrio šta se dešavalo veče pre nesreće.

- Veče pre nesreće bio je kod mene u stanu, u Požeškoj 164... došao je sa Vladimirom Vermezovićem da popiju piće i da posle sačekaju Emiliju Erčić i Mirjanu Đuricu na Železničkoj stanici. Imao sam muzički stub i celo veče je puštao pesmu Đoke Balaševića ’ako umrem mlad, na grobu mi posadi samo ruzmarin’. Ja mu kažem ’Dragane, uzmi kasetu i nosi je kući, smučiće mi se pesma koliko je vrtiš' - otkriva Čapljić.

- Najbolnija tačka moje karijere. Ime i prezime sa mnogo emocija. Imam puno prijatelja koji su otišli na onaj svet, ali Draganče je bio nešto posebno. Toliko neposredan, druželjubiv... stalno mi je u glavi pesma Dina Merlina ‘ali je najbolje kad u životu imaš nekog s kim možeš lako da šutiš’. Sa njim je i ćutati bio predivan osećaj - kaže Čapljić.

Čim je čuo užasnu vest tadašnji trener crno-belih Nenad Bjeković prekinuo je trening i briznuo u plač, a zajedno sa njim i svi fudbaleri Partizana.

- Momci, maločas je poginuo naš Dragan. Trening je završen - rekao je tog prokletog utorka Bjeković.

- Bilo mi je čudno što se nije pojavio na među prvima na treningu, jer nikada nije kasnio. Ovo mu je verovatno i prvo kašnjenje, ali kobno - izjavio je nakon vesti o pogibiji svog fudbalera Bjeković.

Njegova smrt šokirala je Jugoslaviju, plakala je za Draganom sela SFRJ. Navijači Partizana bili su neutešni. Bio je i ostao idol navijača. Preranom smrću preselio se u legendu, koju niko nije dostigao. Njegova smrt učinila ga je besmrtnim.

Sahranjen je dva dana kasnije na Novom groblju u Beogradu, a na poslednji oproštaj došlo je čak 30.000 ljudi.

Dragan Mance je rođen 26. septembra 1962. godine u Beogradu. Fudbal je počeo da igra u Galenici (sadašnji FK Zemun) od petlića. Svojom ogromnom voljom, zalaganjem i posebno osećajem za gol, brzo je prelazio iz selekcije u selekciju, tako da je, već sa nepunih 17 godina postao prvotimac tadašnjeg zemunskog drugoligaša.

Nošen snagom svog raskošnog talenta i ljubavlju prema crno-beloj boji, 15. septembra 1980. prelazi u Partizan.

Za Partizan je odigrao 279 utakmica i postigao 174 gola. Igrao je četiri puta za A reprezentaciju, sedam puta za mladu i dva puta za Olimpijsku reprezentaciju Jugoslavije.

Sa Partizanom je osvojio šampionsku titulu u sezoni 1982/83. i bio je najbolji strelac ekipe sa 15 postignutih golova.

Poslednji gol u dresu Partizana je postigao u prvenstvenom meču protiv Budućnost (2:1) odigranom u Humskoj, 1. septembra, samo dva dana pre svoje smrti.

Živeo je u Zemunu sa ocem Ferdinandom, majkom Dušankom i mlađim bratom Goranom. Bio je neoženjen.

Mance se u srca navijača Partizana uselio za sva vremena. I dan danas sa tribina se ori čivena pesma "otiš'o si, Dragane, ostala je tuga, uvek će te voleti Grobari sa juga".

Na kolenima uzdignutih ruku

Mance je na poseban, prepoznatljiv način proslavljao golove. Osamdesetih godina nije bilo aktuelno atraktivno i neobično slavlje nakon gola, igrači bi obično podigli ruke i zagrlili se sa saigračima. Međutim, Mance je bio poseban... Klizao je na kolenima uzdignutih ruku.



Ispunjena želja pred tragediju



Mance je bio poštovan, ne samo od navijača i igrača Partizana, već i onih iz drugih klubova. O tome svedoči priča Boška Đurovskog, jednog od tadašnjih fudbalera Crvene zvezde.

U dokumentarnom filmu o legendarnom golgeteru, Đurovski je pričao kako mu je ispunio jednu od velikih želja dva dana pre nego se dogodila tragedija.

Nije ni slutio da mu ispunjava poslednju želju...

- Nekoliko dana pre pogibije Dragana Mancea, u razgovoru u gradu ja sam mu obećao da ću mu doneti i pokloniti Pumine kopačke, to su bile čuvene King kopačke koje su proslavili Maradona, Pele i ostali veliki igrači. Njemu su se te kopačke veoma svidele, ja sam ispunio tu njegovu želju, doneo sam mu ih kući - ispričao je legendarni fudbaler crveno-belih, zastao, a zatim nastavio sa određenom dozom sete u glasu.

- Nažalost, kada se ta nesreća desila, ja sam otišao u njegov dom i video sam kopačke pored kreveta. Nije stigao ni da ih obuče - prisetio se Boško Đurovski.

Septembar

Najvažniji događaji u životu Dragana Mancea bili su bili su u mesecu septembru.

- Rođen je 26. septembra 1962. godine.

- Stigao u Partizan 15. septembra 1980. godine.

- Poslednji gol u životu dao je 1. septembra 1985. godine.

- Poginuo 3. septembra 1985. godine.

