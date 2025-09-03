Slušaj vest

Ozbiljnu rekonstrukciju igračkog kadra napravio je FK Crvena zvezda ovog leta. I ona nije završena, jer prelazni rok u pojedinim zemljama traje do polovine septembra.

FK Crvena zvezda nije uspeo da se plasira u Ligu šampiona, pa će ove sezone igrati u Ligi Evrope. Samim tim, određene planirane finansije koje je trebalo da stignu od UEFA, ovaj put morale su biti nadoknađene putem transfera.

Doneli Zvezdi bogatstvo - Veljko Milosavljević i Andrija Maksimović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zvezdina deca donose milione

Crvena zvezda ovogo leta, samo na transferima svojih fudbalera u inostranstvo zaradila je pravo bogatstvo. Ukupno 43.500.000 evra. Najveća prodaja jeste transfer Veljka Milosavljevića u Bornmut za 15.000.000 evra, dok je Andrija Maksimović odlaskom u Lajpcig doneo 14.000.000 evra. Lazar Jovanović otišao je u Štutgart za 5.000.000 evra, a ozbiljan prihod doneli su i Strahinja Stojković 2.300.000 (Sent Etjen), Ebenezer Anan 2.000.000 (Sent Etjen), Luka Ilić 2.000.000 (Ovijedo), Puma Rodrigez 1.700.000 (Huarez) i Andrej Đurić 1.500.000 (Malme).

Novi tim Crvene zvezde tako je u novoj sezoni pretrpeo i određene promene. Na golu će biti Brazilac Mateus, dok će ozbiljnu konkurenciju imati u Omriju Glazera. Mogao je Izraelac ovog leta da se vrati u rodnu zemlju, jer ga je hteo Makabi, ali je ostao, jer mu nije bilo u interesu da smanjuje platu. Ivan Guteša čekaće šansu sa klupe.

Od njega se mnogo očekuje - Nair Tiknizjan Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC

Uz desnu aut liniju igraće Južnokorejac Seol, koji ipak nije otišao u Šefild junajted. Njemu će konkurencija biti Nikola Stanković, povratnik na Marakanu iz Čukaričkog. Na suprotnoj levoj strani igraće Nair Tiknizjan, pojačanje iz moskovske Lokomotive, a njegova alternativa biće Zvezdino dete Adem Avdić.

Među centralnim defanzivcima zasad deluje da su na pozicijama štopera sigurni Miloš Veljković i Rodrigao, dok će im konkurencija biti Stefan Leković i Franklin Tebo Učena, koji je stigao iz norveškog Sarpborga. Prvom timu priključeni su i mladi Kolumbijac Kejmer Sandoval, ali i talentovani 192 centimetra visoki štoper iz omladinske škole Stefan Gudelj.

1/8 Vidi galeriju Tomas Handel Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Što se tiče veznog reda, vlada ozbiljna konkurencija. Nažalost, najbolji igrač crveno-belih od početka sezone Rade Krunić je povređen i gotovo je izvesno da neće biti spreman do oktobra. Zato je na Marakanu stigao Tomas Handel, pravo osveženje iz Portugala. Prosto je neverovatno kako je Zvezda uspela da za 3.500.000 evra uzme igrača za kojeg je Bešiktaš zimus bio spreman da plati 20 miliona evra i koga su pratili Milan i Porto.

Timi Maks Elšnik je ostao na Marakani, iako je praktično sve dogovorio sa Trabzonom, a Zvezdi je trebalo da pripadne 5.000.000 evra. Hoće li Slovenac sada ostati, kada je pristogao Handel, pokazaće naredni dani. Četvrti fudbaler u rotaciji, na mestu zadnjeg veznog igrača jeste Mahmudu Badžo, pridošlica iz Dunajske strede, koji se još nije adaptirao na novu sredinu i traži sebe.

Zvezdina deca posle utakmice sa TSC Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Na pozicijama centralnih veznih igrača Crvena zvezda ima dvojicu bisera iz svoje omladinske škole Vasilija Kostova (17) i dve godine starijeg Jovana Šljivića. Uz njih, dvojicu iskusnih vukova, kapitena Mirka Ivanića i Aleksandra Kataija. Tokom leta, na mestu "desetke" igrao je i napadač Bruno Duarte.

Za mesto na levom krilu konkurišu četvorica fudbalera Nemanja Radonjić, Milson, Piter Olajinka i Vladimir Lučić, pa deluje prirodno da jedan, ili dvojica budu prodati do kraja prelaznog roka. Na supotnoj strani, na desnom krilu je samo Šavi Babika, mada bi tu mogao da igra i Nemanja Radonjić, ali i mladi Luka Zarić, još jedno fudbalsko čudo od 16 godina iz Zvezdine fabrike talenata.

Vreme je - Nemanja Radonjić i Marko Arnautović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zasad, deluje poprilična gužva kada je napad u pitanju, mada će i tu doći do određenih pomeranja, jer su mogući određeni transferi. Najbliži odlasku jeste Šerif Endijaj, i to u Al Džaziru iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, mada ga želi i Karabag iz Azerbejdžana koji će igrati Ligu šampiona. Deluje da je mesto prvog napadača Crvene zvezde rezervisano za Marka Arnautovića, a uz njega biće mesta i za već pomenutog Brazilca Bruna Duartea. Iz omladinske škole prvom timu je priključen 192 centimetra visoki Aleksa Damjanović, još jedan 16-ogodišnjak. Novi kapitalac iz Zvezdine akademije i momak na koga se treba kladiti u budućnosti.

Deluje da Crvena zvezda ima respektabilan tim za Ligu Evrope i kadar da crveno-belima u sudarima sa Seltikom, Lilom, Portom, Bragom, Malmeom, FCSB, Šturmom i Seltom, donese plasman u nokaut fazu. Isto tako, ovaj sastav pokazuje da su crveno-beli favoriti za titulu u Srbiji, kao i nacionalni kup, gde će ozbiljne rivale imati u Partizanu i Vojvodini, koji im neće dozvoliti ni trenutak opuštanja.