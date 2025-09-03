Slušaj vest

Čini se da će se FK Crvena zvezda i Jegor Prucev rastati ovog leta.

Rus Jegor Prucev nije uspeo da za prethodne tri sezone ostavi trag na Marakani i ustali se u ekipi. Dva puta je odlazio na pozajmicu u slovenačko Celje, ali se uvek vraćao u Beograd.

Malo igrao, malo i pokazao - Jegor Prucev protiv Zenita Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC

Čini da se je sada Jegor Prucev (22) prelomio i da će napustiti Crvenu zvezdu. Prošao je pripreme sa ekipom, a ovog leta nije dobio priliku kod trenera Vladana Milojevića. Ogromna je konkurencija na njegovij poziciji levog krila, gde su Nemanja Radonjić, Milson, Piter Olajinka i Vladimir Lučić.

Prema pisanju ruskog portala Sport 24 Jegor Prucev ima poziv iz Rusije, od kluba Akron. Ekipa iz Toljatija za koju igraju Aleksa Đurasović i Ifet Đakovac spreman je Crvenoj zvezdi da plati 1.000.000 evra za Jegora Pruceva.

1/10 Vidi galeriju Jegor Prucev Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Rus je ranije imao određene ponude iz Švajcarske, Portugala i Francuske, spekulisalo se da je Celje spremno da za njega plati obeštećenje od 1.500.000 evra, ali se to nije desilo. Jegor Prucev ima ugovor sa Crvenom zvezdom do juna 2026. godine i ovo je čini se, poslednja prilika da crveno-beli makar pokriju troškove, jer su ga iz Sočija doveli 2022. za 900.000 evra.

Jegor Prucev je sa Crvenom zvezdom osvojio tri titule i dva kupa Srbije. Debitovao je i u Ligi šampiona i to protiv Barselone prošle sezone. U crveno-belom dresu upisao je 25 utakmica i nijendom se nije upisao u strelce.

Kurir sport/Sport 24