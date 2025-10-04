Slušaj vest

Aleksandar Čeferin, predsednik UEFA, otkrio je da sport teško može da hendluje politiku, iako bi prema poznatoj krilatici to trebalo da budu dve odvojene stvari. Ali...

Poslednjih godina upliv politike u sport je sve veći. Najbolje su to na svojoj koži osetili sportisti iz Srbije i Crne Gore devedesetih godina prošlog veka. Nešto slično se događa sada i Rusima, zbog rata njihove zemlje i Ukrajine.

Bez ustezanja - Aleksandar Čeferin Foto: KCS Presse / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Aleksandar Čeferin po zvanju je advokat, a u sportu je nekoliko decenija. Trenutno krcka drugi mandat kao predsednik UEFA i dobro zna koliko je politika umešana u sport. Konkretno u fudbal.

Nedvosmisleno je Aleksandar Čeferin potvrdio da su zemlje zapadne Evrope, kao i Amerika, na početku Specijalne vojne intervencije Rusije u Ukrajini bile više nego histerične prema toj zemlji. Naveo je Slovenac primer iz 1992. godine, kada je kroz sličnog "toplog zeca" prošla SR Jugoslavija, čiji su fudbaleri vraćeni sa Evropskog prvenstva.

Aleksandar Čeferin Foto: Fss, Www.crvenazvezdafk.com

Nema sumnje da će intervju Aleksandra Čeferina za "Politiko" izazvati ozbiljne reakcije u Briselu i kancelarijama Evropske unije, pošto se dotakao i stradanja civila i ekstremističkih levičarskih organizacija.

- Ono što se dešava sa civilima me ubija. Sa druge strane nisam pristalica izbacivanja sportista sa takmičenja. Sportista teško da može da zaustavi rat. Sakcije ruskim klubovima i reprezentacije traju tri i po godine. Da li je rat prestao? Naravno da nije. Moram da kažem da zbog sukoba između Rusije i Ukrajine postoji jak politički pritisak. Sada je to pritisak civilnog društva, jer su političari vrlo pragmatični. Ne mogu da kažem šta će se desiti, lično sam protiv sankcija sportistima - kazao je Čeferin.

Naveo je predsednik UEFA i najplastičniji primer iz novije prošlosti.

- Bivši jugoslovenski as, sada predsednik FS Crne Gore, Dejan Savićević mi je rekao da je te 1992. godine bio protiv Slobodana Miloševića. Te 1992. godine su svi igrači bili protiv Miloševića, tako mi je rekao. Svi su bili protiv sistema, sistem je bio nedemokratski. Ali oni su izbačeni sa Prvenstva Evrope. I zbog tih sportskih sankcija mržnja prema Zapadu u Srbiji i dalje postoji. Kada bi se tamo organizovao referendum o ulasku u NATO, 80 posto populacije bi bilo protiv. To su posledice. Jer sport treba da pokaže put, ali ne tako što će zabraniti sportistima da se takmiče. Moram da budem iskren. Kada je počeo sukob u Rusiji, reakcija prema Rusiji je bila politički histerična Mi smo među prvima delovali...

Obojica su bili u reprezentaciji 1992 - Dragan Stojković i Dejan Savićević Foto: Starsport©

Usledilo je direktno pitanje, o isključenju klubova iz Izraela, zbog svega što se dešava u Gazi.



- Strašno je što deca umiru zbog političkog interesa. Umiru od gladi. Mali Muhamed koji je sa mnom dodeljivao medalje na Superkupu izgubio je oca i majku. Nikada nisi video dete koje me grli kao on. Njemu je potrebna ljubav. Ne treba mu još jedna bomba preko glave zbog geopolitičkog interesa. Sa druge tačke gledišta sve je politika. I kada istaknete negde škotsku zastavu – i to je politika. Kada sam rekao da je ubijanje dece u Gazi grozna stvar dobio sam pismo od ekstremne organizacije iz Izraela, gde me nazivaju anisemitom. Sa druge strane dobijao sam pisma od levičarskih ekstremista, govorili su mi da ne radim ništa.

Dotakao se Aleksandar Čeferin i sukoba sa FIFA i predsednikom te organizacijem Đanijem Infantinom.

- Ništa se nije promenilo, ali možda je prvo saopštenje za štampu bilo malo preemotivno - rekao je Čeferin, nakon početnog pisma UEFA u kojem je kritikovan Infantino zbog toga što je težio "privatnim političkim interesima" ispred upravljanja fudbalom, i nastavio:

- Da budem iskren, postoje stvari oko kojih se ne slažemo. Ali 90 odsto se slažemo. Mislim da bi trebalo u životu, i u profesionalnom i privatnom životu, da birate svoje bitke. Trebalo bi da se borite kada je to razlog, zaista razlog za borbu, ali svaka borba je zamorna, tako da moram da kažem da je odnos sa FIFA mnogo bolji nego ranije.

Kurir sport/Politico