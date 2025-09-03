Slušaj vest

Fudbalska utakmica mladih fudbalera na turniru "Super Oscar" u blizini Torina je završena tučom na terenu kojoj se pridružio otac jednog od učesnika.

Ovaj težak incident se dogodio u Italiji.

Utakmica Karmanjola i Volpijano Pianesea završena je rezultatom 1:0, a nakon poslednjeg sudijskog zvižduka došlo je do tuče mladih fudbalskih nada.

Jedan od roditelja nije mogao da gleda sve sa tribina, pa je odlučio da utrči na teren i divljački napadne golmana, inače trinaestogodišnjaka.

Snimak incidenta je završio na društvenim mrežama, a na njemu se vidi kako čovek udara dečaka.

Golman je prevezen u bolnicu Martini u Torinu, gde su mu dijagnostifikovani prelom skočnog zgloba i fraktura jagodišne kosti.

Na društvenim mrežama se pojavila fotografija dečaka nakon što mu je ukazana pomoć

Italijanska policija je identifikovala napadača protiv kojeg je podneta prijava zbog nanošenja telesnih povreda.

