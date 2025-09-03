Slušaj vest

FK Crvena zvezda obaveštava navijače da su ulaznice za sve utakmice ligaške faze Lige Evrope na stadionu „Rajko Mitić“ od danas dostupne putem onlajn prodaje.

Prvotimce Zvezde očekuje osam sjajnih mečeva, od toga četiri na Marakani kada će se sastati sa Seltikom, Lilom, FKSB i Seltom.

Fudbaleri Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Svi zvezdaši koji žele da podrže crveno-bele i budi uz njih na mečevima protiv evropskih rivala mogu već sada da obezbede svoju kartu za svaku od predstojećih utakmica putem interneta, brzo i jednostavno, bez čekanja u redovima.

Cene pojedinačnih ulaznica su sledeće:

Sever/Jug - 1.200 dinara

Istok - 2.200 dinara

Zapad - 2.600 dinara

Tribina “Siniša Mihajlović” - 8.000 dinara

Koreografija Delija na meču Crvene zvezde i Leha Foto: Kurir Sport

Pored pojedinačnih ulaznica za sve predstojeće utakmice, aktivni članovi imaju ekskluzivnu priliku da obezbede karte za sva četiri meča po ceni od tri! Sve što je potrebno jeste da odaberete sedište i označite aktivnu članarinu za koju vezujete kupovinu. Cene su sledeće:

Sever/Jug - 3.600 dinara

Istok - 6.600 dinara

Zapad - 7.800 dinara

Tribina “Siniša Mihajlović” - 24.000 dinara

Takođe, iz kluba podsećaju sve zvezdaše da je u prodaji i dalje premijum sezonska ulaznica, koja je jedna karta za sve Zvezdine mečeve na domaćem terenu, utakmice Superlige Srbije, nacionalnog kupa, duele ligaške faze evropskog takmičenja, kao i potencijalnog proleća u Evropi. Premijum sezonsku svi zainteresovani mogu obezbediti ONLAJN putem, kao i u Servisu za članstvo.

