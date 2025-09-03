Slušaj vest

Fudbalski klubovi Crvena zvezda i Vojvodina uspešno su poslovali u proteklim decenijama.

Uglavnom je Crvena zvezda kupovala u Novom Sadu, ali se izgleda neke stvari menjaju. Dva kluba gaje poslednjih godina dobre poslovne odnose, koje su ogledani u transferima Uroša Kabića i Andrije Radulovića, i nekoliko drugih igrača.

Beograd i Novi Sad - Vladimir Lučić i Uroš Kabić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Sada se sprema novi posao između Crvene zvezde i Vojvodine. Naime, Vladimir Lučić (23) bi mogao da napusti Beograd i uputi se u Novi Sad, piše Mozzartsport. Vojvodina bi uplatila 1.000.000 evra na račun Crvene zvezde, koja bi zadržala i određene procente prilikom prodaje Vladimira Lučića u inostranstvo.

Prelazni rok u Srbiji traje do 19. septembra, tako da ima vremena da se transfer utanači i realizuje. Crvena zvezda želi da rastereti igrački kadar, a Vladimir Lučić bi mogao da završi i u inostranstvu. Ovog leta tražio ga je belgijski Leuven, ali ljudi iz toga kluba nisu bili voljni da Zvezdi plate 1.500.000 evra koliko su tražili. Konkurencija na Marakani na njegovoj poziciji levog krila je velika, gde za jedno mesto konkurišu pored njega još Nemanja Radonjić, Milson i Viktor Olajinka.

1/12 Vidi galeriju Vladimir Lučić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Vladimir Lučić je dete Crvene zvezde. Kalio se u Grafičaru, IMT i Čukaričkom. Priliku u Crvenoj zvezdi dobio je kod trenera Baraka Bahara u sezoni 2023/2024. Tada je bio član startne postave crveno-belih, a imao je i nekoliko zapaženih partija u Ligi šampiona, posebno protiv Mančester sitija i Lajpciga.

U proleće 2024. doživeo je tešku povredu noge, jer je morao da operiše ukrštene ligamente. Vladimir Lučić se na teren vratio ove sezone, ali tokom priprema i na početku sezone nije zadobio poverenje trenera Vladana Milojevića. Eventualni odlazak u Novi Sad doneo bi mu sigurnu minutažu i priliku da povrati staru formu.

Kurir sport/Mozzartsport