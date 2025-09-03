Slušaj vest

„Veoma je važno da mladi imaju podršku, jer kada je čovek prepušten sam sebi, zaista je teško. Potrebno je pronaći nekoga ko će uvek biti tu za vas, zato smo mi i UNICEF ovde, kako bi mladi mogli da nam se obrate za pomoć i razgovor, a mi ćemo im uvek biti na raspolaganju sa spremnim savetom. Mladi treba da razgovaraju i da se povere drugima, jer će im to sigurno pomoći, a verovatno će i upoznati dobre ljude koji žele da im pomognu i daju korisne savete kako da se snađu u određenim situacijama“, poručio je Vlahović.

Gostujući u prvoj epizodi podkasta posvećenom podršci mentalnom zdravlju dece i mladih, Vlahović je govorio o svojim iskustvima tokom odrastanja i istakao koliko mu je značila podrška okoline. Objavljena epizoda predstavlja sam početak serijala, dok će naredne epizode doneti zanimljive odgovore na brojna druga pitanja.

Dušan je odnedavno postao i partner UNICEF-a u Srbiji, pridruživši se globalnoj porodici u kojoj su i sportske legende poput Dejvida Bekama i Lionela Mesija. Saradnja je ozvaničena na događaju u beogradskom Sava Centru, gde su mladi iz cele Srbije imali priliku da razgovaraju sa Vlahovićem, podele svoja iskustva i postave pitanja svom idolu.

Kroz ovu saradnju, Vlahović koristi svoj uticaj i popularnost kako bi doprineo borbi protiv stigme vezane za mentalno zdravlje i ujedno ohrabruje mlade da zatraže pomoć, ukazujući na važnost razgovora. Dodatno, njegova značajna donacija omogućila je dalje širenje aktivnosti u okviru nacionalnog projekta koji UNICEF sprovodi sa partnerima širom Srbije.

Podrška Dušana Vlahovića projektu UNICEF-a nosi snažnu poruku, a to je da briga o mentalnom zdravlju nije slabost, već zapravo hrabrost i odgovornost.