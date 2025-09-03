Slušaj vest

Srpski napadač Aleksandar Mitrović nalazi se već duže vremena raskrsnici svoje karijere, a sada oko njegove budućnosti je konačno gotova.

Kako javljaju mediji sa Bliskog istoka, najbolji strelac u istoriji srpske reprezentacije postigao je dogovor sa katarskim Al Rajanom, a zvanična potvrda transfera očekuje se u narednim danima.

Već neko vreme bilo je jasno da će Mitrović napustiti redove Al Hilala, uz obostrani dogovor igrača i kluba. Iza njega je ostala impresivna statistika, čak 68 golova na 79 utakmica u dresu saudijskog velikana, čime je ostavio dubok trag, iako kraj nije bio onakav kakav su mnogi priželjkivali.

Mitrović, koji nije mogao da pomogne Al Hilalu na nedavnom Svetskom klupskom prvenstvu u SAD, propustio je istorijsku priliku da bude deo tima koji je izbacio Mančester Siti, ali i ispao već u narednoj fazi takmičenja.

