Srpski napadač Aleksandar Mitrović nalazi se već duže vremena raskrsnici svoje karijere, a sada oko njegove budućnosti je konačno gotova.

Kako javljaju mediji sa Bliskog istoka, najbolji strelac u istoriji srpske reprezentacije postigao je dogovor sa katarskim Al Rajanom, a zvanična potvrda transfera očekuje se u narednim danima.

Već neko vreme bilo je jasno da će Mitrović napustiti redove Al Hilala, uz obostrani dogovor igrača i kluba. Iza njega je ostala impresivna statistika, čak 68 golova na 79 utakmica u dresu saudijskog velikana, čime je ostavio dubok trag, iako kraj nije bio onakav kakav su mnogi priželjkivali.

Aleksandar Mitrović

Mitrović, koji nije mogao da pomogne Al Hilalu na nedavnom Svetskom klupskom prvenstvu u SAD, propustio je istorijsku priliku da bude deo tima koji je izbacio Mančester Siti, ali i ispao već u narednoj fazi takmičenja.