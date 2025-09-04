Slušaj vest

Reprezentativci Srbije u fudbalu protiv Letonije 6. septembra u Rigi izaći će u novim, belim, dresovima! Prepoznatljivi crveni grb sa četiri ocila, plave kragne i drugi detalji krasiće opremu koja je nedavno predstavljena javnosti. Biće to prva utakmica sa logom Capelli Sport, kompanijom iz Njujorka sa kojom je Fudbalski savez Srbije dogovorio dugogodišnje partnerstvo i uveo brojne inovacije. To se pre svega odnosi na plave dresove, što će biti primarna boja našeg nacionalnog tima, u kojima će igrači da se predstave publici već na susretu protiv Engleske 9. septembra u Beogradu za koji se odavno traži karta više.

O plavoj boji, dresovima, novoj opremi, odnosu sa FSS, razgovarali smo sa osnivačem i izvršnim direktorom ove kompanije, Džordžom Altirsom koji je govorio o razlozima zbog kojih je njegova kompanija izabrala da sarađuje sa Srbijom, kao i o planovima i viziji ovog partnerstva.

Zašto je vaša kompanija odlučila da se poveže baš sa Fudbalskim savezom Srbije?

“Nismo se dvoumili kada smo birali partnera iz Evrope, jer smo svesni da Srbija ima jedno od najbogatijih fudbalskih nasleđa i decenijama proizvodi vrhunske talente. Starije generacije uživale su u majstorijama Dragana Džajića, koji nas je oduševljavao veštinom i golovima. Čast mi je što danas sa njim sarađujem, kao predsednikom Fudbalskog saveza Srbije. Sa druge strane, mlađima je uzor Aleksandar Mitrović, igrač koji postiže het-trik u odlučujućim utakmicama i sa lakoćom nosi veliko breme odgovornosti. Dalje, Savez deli naše vrednosti, a to su strast prema sportu, performanse i razvoj igrača, a takođe ulaže i u muški i u ženski fudbal. Zato je ovo za nas bio prirodan izbor”, kaže Altirs.

Kakve prednosti ova saradnja donosi vašoj kompaniji?

“Partnerstvo jača naše prisustvo u Evropi i ističe rastući globalni uticaj našeg brenda. Prisutnost u takmičenjima poput UEFA i FIFA scena je ogromna šansa, ali ono što je za nas najvažnije jeste gradnja autentičnih i trajnih veza sa fudbalskim zajednicama. Naravno, verujemo u plasman reprezentacije Srbije na Svetsko prvenstvo, gde će igrači imati gostoprimstvo i veliku podršku navijača, u meri da će da se osećaju kao da su kod kuće! Trudimo se da održavamo veze sa srpskom zajednicom i ljubiteljima fudbala iz Čikaga, Njujorka, Bostona, Toronta i drugih gradova, i da stvaramo ambijent u kom smo svi jedna celina. To su stvari koje su iznad sporta, koje povezuju ljude na najbolji mogući način”.

Šta ova saradnja znači za nacionalne timove Srbije?

“Obezbeđujemo kompletnu opremu za svih 13 selekcija, uključujući muške i ženske A reprezentacije, ali i futsal, U15-U21, beach soccer i druge, uz vrhunsku sportsku tehnologiju prilagođenu elitnim sportistima. Ali to nije sve. Zajedno sa Savezom radićemo na inicijativama za omladinski i bazični fudbal, kako bismo pomogli razvoju novih generacija srpskih fudbalera. Dakle, podržavamo ceo sistem, a ne samo seniorske selekcije”.

Kako se vaša kompanija razlikuje od velikih sportskih brendova?

“Mi smo agilni, inovativni i duboko posvećeni svakom partneru. Veliki brendovi često tretiraju ovakve odnose kao transakciju, a mi ih posmatramo kao partnerstvo. Slušamo, prilagođavamo se i isporučujemo rešenja koja zaista odgovaraju potrebama saveza i klubova. Trenutno radimo i na idejama i dizajnu za narednu godinu sa FSS. Mi ćemo da se potrudimo da svaka garnitura bude po meri igrača, koji su je već jako pozitivno ocenili, a potom i po meri navijača. Svesni smo da to nije lak zadatak, da bi svako nešto dodao, promenio, ali verujemo u timski rad i pratimo instrukcije iz FSS, vezane za njihove želje i ideje”.

Za kraj ovog razgovora, šta biste poručili navijačima Srbije povodom partnerstva?

“Ponosni smo što hodamo rame uz rame sa Fudbalskim savezom Srbije i njegovim navijačima. Naše obećanje je da ćemo doneti performanse, inovacije i strast, kako na terenu, tako i van njega. Radujemo se svemu što ćemo zajedno da postignemo”, zaključuje Altirs.

