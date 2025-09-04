NEJMAR DOBIO NASLEDSTVO OD MILIJARDU EVRA: Brazilac u čudu, ne zna šta ga je snašlo!
Para se na paru lepi. Neverovatna vest dolazi iz Brazila, a tiče se jednog od najplaćenijih fudbalera na svetu Nejmara.
Naime, jedan neimenovani brazilski biznismen ostavio je milijardu dolara Nejmaru! Čovek koji nema direktne naslednike želi da ostane anoniman.
- Volim Nejmara, poistovećujem se sa njim na mnogo načina. Nije sebičan, što je retkost ovih dana - stoji navodno u testamentu.
Prema lokalnom izdanju "Tera", testament je sastavljen 12. juna 2023. godine, u prisustvu dva svedoka, kao i zamenika notara. Čovek je objasnio tako velikodušan poklon činjenicom da se divi fudbaleru i smatra ga osobom lišenom ličnog interesa. Pored toga, priznao je da ima ozbiljnih zdravstvenih problema.
Nejmaru je ostavljena imovina, koja uključuje investicije, akcije kompanije i nekretnine. Istovremeno, bogatstvo igrača se već procenjuje na više od milijardu dolara.
Nejmarovi predstavnici navodno još nisu dobili zvanično obaveštenje o nasledstvu ili bilo kakve informacije o testamentu.
Nejmar, koji se posle igranja za Barselonu, PSŽ i Al Hilal vratio u rodni Brazil, član je Santosa. Selektor reprezentacije te zemlje Karlo Ančeloti izostavio je sa spiska Nejmara, za septembarske susrete protiv Čilea i Bolivije. Svoju odluku, Italijan je obrazložio kao "tehnički izbor". Iz istog razloga, izostavio je tandem iz Reala Vinisijusa Žuniora i Rodriga.
Nejmar je najbolji strelac Brazila svih vremena sa 79 golova i ima drugi najveći broj odigranih utakmica za svoju reprezentaciju (iza Kafua), sa 128 mečeva. Tridesettrogodišnjak je ranije rekao da je odlučan da bude u timu za Svetsko prvenstvo sledeće godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, iako je Ančeloti napomenuo da postoji mnogo igrača koji se takođe bore za mesto u timu.
Brazil se već kvalifikovao za Svetsko prvenstvo 2026. godine, a u poslednje dve utakmice kvalifikacija protiv Čilea i Bolivije imaju više rekreativan, nego takmičarski karakter. Brazil je poslednji put bio prvak sveta 2002. godine.