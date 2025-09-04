Slušaj vest

Grejem je karijeru počeo na „Enfildu“, a na debiju u dresu Liverpula postigao je gol u evropskom meču protiv KR Rejkjavika.

Samo nekoliko nedelja kasnije, u septembru 1964. godine, upisao je het-trik protiv Aston Vile u prvenstvu, svega dva meseca pre svog 20. rođendana.

Za Liverpul je odigrao preko 100 utakmica, nakon čega je dve sezone proveo u Koventriju, a potom se 1973. godine vratio u domovinu. Naredne četiri godine branio je boje Madervela, gde je postao omiljen među navijačima, postigavši 48 golova na više od 180 mečeva.

Kasnije je nosio i dres Hamilton Akisa, a u novembru 2022. zvanično je primljen u Kuću slavnih Madervela.

