Bobi Grejem, nekadašnji napadač Liverpula i član Kuće slavnih Madervela, preminuo je u 80. godini života.
UMRO BIVŠI FUDBALER LIVERPULA: Tužne vesti potvrđene sa "Enfilda"
Grejem je karijeru počeo na „Enfildu“, a na debiju u dresu Liverpula postigao je gol u evropskom meču protiv KR Rejkjavika.
Samo nekoliko nedelja kasnije, u septembru 1964. godine, upisao je het-trik protiv Aston Vile u prvenstvu, svega dva meseca pre svog 20. rođendana.
Za Liverpul je odigrao preko 100 utakmica, nakon čega je dve sezone proveo u Koventriju, a potom se 1973. godine vratio u domovinu. Naredne četiri godine branio je boje Madervela, gde je postao omiljen među navijačima, postigavši 48 golova na više od 180 mečeva.
Kasnije je nosio i dres Hamilton Akisa, a u novembru 2022. zvanično je primljen u Kuću slavnih Madervela.
