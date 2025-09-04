Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026
KVALIFIKACIJE ZA SP
VELIKA POBEDA VELSA U ASTANI: Mur doneo tri boda na gostovanju Kazahstanu!
Slušaj vest
Fudbalska reprezentacija Velsa pobedila je danas u Astani domaći Kazahstan 1:0, u utakmici petog kola Grupe J u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Jedini gol postigao je Kifer Mur u 24. minutu.
U sledećem kolu Vels će 13. oktobra dočekati Belgiju.
Kazahstan će za tri dana, 7. septembra igrati na gostujućem terenu protiv Belgije.
Posle pet mečeva Vels je prvi na tabeli sa 10 bodova i ima dva boda više, ali i utakmicu više od drugoplasirane Severne Makedonije.
Belgija je odigrala dve utakmice i ima četiri boda na trećem mestu, Kazahstan je četvrti sa tri boda iz četiri utakmice, a poslednji je Lihtenštajn koji nije osvojio nijedan bod u tri meča.
Reaguj
Komentariši