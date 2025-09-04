Slušaj vest

Kako se navodi u saopštenju prosleđenom medijima, Vladimir Cvetković je primljen u Institut kod profesora Milovana Bojića, koji je i predsednik Skupštine FK Crvena zvezda, gde će obaviti neophodne preglede i dobiti instrukcije za dalji tok lečenja.

Uz Cvetkovića je bio i generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić, koji mu je pružio punu podršku, piše u saopštenju i dodaje se da "zvezdaši uvek brinu o svojim zvezdašima".

Cvetković je svojevremeno igrao košarku i osvajao trofeje u Crvenoj zvezdi, a radeći u fudbalskom klubu, između ostalog, osvojio je titulu prvaka Evrope i sveta.

(Beta)

