Bivši generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda nalazi se na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", saopštio je beogradski klub.
Fudbal
ZVEZDA NE ZABORAVLJA: Zvezdan Terzić posetio legendu kluba u bolnici
Slušaj vest
Kako se navodi u saopštenju prosleđenom medijima, Vladimir Cvetković je primljen u Institut kod profesora Milovana Bojića, koji je i predsednik Skupštine FK Crvena zvezda, gde će obaviti neophodne preglede i dobiti instrukcije za dalji tok lečenja.
Uz Cvetkovića je bio i generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić, koji mu je pružio punu podršku, piše u saopštenju i dodaje se da "zvezdaši uvek brinu o svojim zvezdašima".
Cvetković je svojevremeno igrao košarku i osvajao trofeje u Crvenoj zvezdi, a radeći u fudbalskom klubu, između ostalog, osvojio je titulu prvaka Evrope i sveta.
(Beta)
Reaguj
Komentariši