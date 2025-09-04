Slušaj vest

Izvršni predsednik fudbalskog kluba Totenhem Danijel Levi napustio je danas taj klub posle 24 godine.

Levi je preuzeo funkciju u martu 2001. godine, a klub napušta nakon osvojene titule u Ligi Evropa prošle sezone, kojom je Totenhem prekinuo niz od 17 godina bez trofeja.

"Neverovatno sam ponosan na posao koji sam obavio zajedno sa izvršnim timom i svim zaposlenima. Izgradili smo ovaj klub u globalnog teškaša koji se takmiči na najvišem nivou. Više od toga, izgradili smo zajednicu. Imao sam sreće da radim sa nekim od najvećih ljudi u ovom sportu od Lilivajt Hausa i Hotspur Veja do svih igrača i trenera tokom godina", naveo je Levi u saopštenju kluba.

On je zahvalio navijačima na podršci.

"Nije uvek bilo lako, ali napravljen je značajan napredak. Nastaviću strastveno da pratim ovaj klub", dodao je 63-godišnji Levi.

Londonski klub saopštio je da je Piter Čerington neizvršni direktor.

Uprkos uspehu u Evropi prošle sezone, Totenhem je završio sezonu kao 17. u Premijer ligi sa trenerom Angeom Postekogluom, koji je otpušten ovog leta.

Prošle sezone navijači su održali brojne proteste protiv Levija, a na domaćem terenu u porazu protiv Lestera u januaru istakli su transparente: "Naša igra je o slavi, Levijeva igra je o pohlepi", "24 godine, 16 trenera, 1 trofej - vreme je za promenu".

Kako je preneo Bi-Bi-Si (BBC), na utakmicama Totenhema često su se prošle sezone mogli čuti povici: "Levi odlazi".

Levi je nadgledao i prelazak Totenhema sa čuvenog Vajt Hart Lejna, na moderan i skup stadion u Londonu 2019. godine.