Mediji i publika su imali priliku da premijerno pogledaju crveno-bele dečake na Kalemegdanu, u sklopu manifestacije "Zvezdana noć", a na njoj se pojavio i generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić.

On je u društvu prelepe supruge Milice privukao pažnju svih prisutnih.

Njegova lepša polovina blistala je u kratkoj beloj haljini, dok se on odlučio za klasično odelo - sive pantalone i plavi sako, uz belu košulju nonšalantno otkopčanu.

Pogledajte:

Terzić sa suprugom na Zvezdanoj noći na Kalemegdanu Izvor: Kurir

Ko je lepa Milica?

Milica već godinama nije deo javnog života, ali već petnaest godina radi kao PR, kako domaćih, tako i inostranih kompanija.

Pre dve godine je nagrađena za najboljeg PR stručnjaka u regionu i tom prilikom je izjavila:

- Nisam do sada srela osobu koja je uspešna, a da su joj jedino merilo uspeha nagrade. Merilo uspeha treba da nam bude prvenstveno zadovoljstvo postignutim i obično ljudi koji rade i postižu, na neki način budu iznenađeni nagradom, jer o njoj ne misle - rekla je ona.

Milica Marković je nekadašnje tv lice. Pre skoro dvadeset godina bila je novinar informativne redakcije a nakon toga i voditelj.

Iza sebe ima jedan brak, a poslednjih petnaest godina se bavi odnosima sa javnošću i radi kao ekspert za komunikacije.

