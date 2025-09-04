Fudbaleri Srbije u šetnji Rigom
KVALIFIKACIJE ZA SP
UHVATILI SMO "ORLOVE" U RIGI: Reprezentativci Srbije u šetnji glavnim gradom Letonije
Foto: Kurir
Fudbaleri Srbije doputovali su u Rigu gde se u subotu od 15 časova sastaju sa Letonijom u utakmici grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026 godine.
Orlovi su nešto posle 19 sati po našem vremenu u dobrom raspoloženju stigli na megdan Letoniji u jednom od najvažnijih mečeva za konačan plasman u grupi.
Tim Dragana Stojkovića Piksija u prestonici Letonije smešten je u hotelu "Kempinski" u centru grada.
Reprezentativci Srbije iskoristili su priliku da se prošetaju glavnim gradom Letonije gde je je u toku Evropsko prvenstvo u košarci.
U šetnji smo uhvatili Lazara Samardžića, Veljka Birmančevića i Nemanju Stojića. Bili su dobro raspoloženi i otpozdravaljali navijačima na ulici.
