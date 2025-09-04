Slušaj vest
Fudbaleri Srbije doputovali su u Rigu gde se u subotu od 15 časova sastaju sa Letonijom u utakmici grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026 godine.

Orlovi su nešto posle 19 sati po našem vremenu u dobrom raspoloženju stigli na megdan Letoniji u jednom od najvažnijih mečeva za konačan plasman u grupi.

Tim Dragana Stojkovića Piksija u prestonici Letonije smešten je u hotelu "Kempinski" u centru grada.

Reprezentativci Srbije iskoristili su priliku da se prošetaju glavnim gradom Letonije gde je je u toku Evropsko prvenstvo u košarci.

U šetnji smo uhvatili Lazara Samardžića, Veljka Birmančevića i Nemanju Stojića. Bili su dobro raspoloženi i otpozdravaljali navijačima na ulici.

