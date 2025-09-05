SUZA NA MESIJEVOM LICU I SNIMAK KOJI ĆE SE PAMTITI ZAUVEK! Leo odigrao svoj poslednji meč u Argentini - zablistao na svom oproštaju, pogledajte dirljive scene!
Lionel Mesi, čovek koji je decenijama bio sinonim za argentinski fudbal, odigrao je svoju poslednju utakmicu pred domaćom publikom u reprezentativnom dresu.
Na prepunom stadionu, u atmosferi dostojnoj legende, Mesi je zablistao još jednom i predvodio "Gaučose" do ubedljive pobede nad Venecuelom 3:0 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Mesi je postigao dva gola i potvrdio zašto će zauvek ostati upisan zlatnim slovima u istoriji fudbala.
Iako je na terenu bio neumoljiv, emocije su ga stigle pri intoniranju himne. Kamera je zabeležila suzu na njegovom licu, a ta slika će se dugo prepričavati među navijačima.
Bio je to oproštaj za pamćenje, oproštaj u kojem je Mesi još jednom podsetio zašto je obožavan širom sveta, a pogotovo u svojoj Argentini.