Lionel Mesi, čovek koji je decenijama bio sinonim za argentinski fudbal, odigrao je svoju poslednju utakmicu pred domaćom publikom u reprezentativnom dresu.

Na prepunom stadionu, u atmosferi dostojnoj legende, Mesi je zablistao još jednom i predvodio "Gaučose" do ubedljive pobede nad Venecuelom 3:0 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Lionel Mesi u dresu Intera Foto: Summer Lamont / Zuma Press / Profimedia, Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Rich Von Biberstein / Zuma Press / Profimedia

Mesi je postigao dva gola i potvrdio zašto će zauvek ostati upisan zlatnim slovima u istoriji fudbala.

Iako je na terenu bio neumoljiv, emocije su ga stigle pri intoniranju himne. Kamera je zabeležila suzu na njegovom licu, a ta slika će se dugo prepričavati među navijačima.

Bio je to oproštaj za pamćenje, oproštaj u kojem je Mesi još jednom podsetio zašto je obožavan širom sveta, a pogotovo u svojoj Argentini.

