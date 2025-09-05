Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Nemačke propisno se obrukala na startu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, pošto je na gostovanju poražena od Slovačke rezultatom 2:0.

Bio je to prvi neuspeh popularnih "Pancera" u mečevima kvalifikacija za Mundijal na gostujućem terenu posle čak 48 utakmica (37 pobeda, 10 remija).

Proslavljeni nemački as Bastijan Švajnštajger, koji radi kao stručni konsultant za nemački TV kanal ARD, bio je vidno potresen zbog neuspeha svoje reprezentacije.

Doskorašnji srpski zet uključio se u program uživo sa stadiona u Slovačkoj i izneo svoje utiske.

"Moram da razmislim kada sam poslednji put video nemačke navijače da zvižde svojim igračima i teraju ih. To mi je povredilo srce veoma, veoma mnogo", bio je vidno utučen Bastijan.

Emotivni Švajnštajger istakao je da je njegov tim delovao potpuno nemoćno na ovom meču.

"Žao mi je... Ali ni u jednom trenutku utakmice nisam verovao da ćemo pobediti. Ovo je težak korak unazad. Bili smo stvarno loši. Nismo imali dobra dodavnja, nismo predstavljali nikakvu opasnost. Govor tela posle 0:1 je odmah nestao. Ako želite da osvojite bilo šta, morate da pokažete otpornost", dodao je bivši suprug Ane Ivanović.

Sa ovakvom igrom Nemačka nema šta da traži u kvalifikacijama, smatra Švajnštajger.

"S obzirom na to da je Svetsko prvenstvo naredne godine - morate biti srećni ako se kvaifikujete za Mundijal. Ako igramo kao danas..."

