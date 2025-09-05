UŽIVO KONFERENCIJA DRAGANA STOJKOVIĆA PIKSIJA! Selektor Srbije se obraća pred meč sa Letonijom!
Fudbaleri Srbije sutra od 15 sati u Rigi protiv Letonije igraju utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a pred taj susret novinarima se obraća selektor Orlova, Dragan Stojković Piksi.
Podsetimo, Srbija će tri dana kasnije, 9. septembra na stadionu "Rajko Mitić" od 20.45 časova dočekati Englesku.
Tekstualni prenos današnje konferencije možete pratiti na našem sajtu.
Uloga favorita pripada Srbiji!
- Čovek je rekao istinu, ne možemo da bežimo od toga. Sve ima značaja, ali ne mora da ima prednost. To mora da se pokaže na terenu. Kako se zoveš, gde igraš, to ne pije vodu. Iz tih razloga se dešavaju iznenađenja. Upravo zbog toga moramo biti profesionalni do koske i neće biti problem. Postoji razlika, ali znam da Letonci ne izlaze sa belom zastavom i da se predaju tako lako - dodaje Piksi!
O Engleskoj tek posle Letonije!
- Za nas najvažnija utakmica je meč u Rigi sutra od 16 časova. I ne govorim da bih ja tu pametovao, nego ja to tako gledam. Zato nismo nijednu reč progovorio o Englezima, oni će me interesovati tek sutra, kada se bude završilo. Ako tako razmišljate, a morate tako, to je jedini preduslov da budeš uspešan i da se nadaš dobrom rezultatu i pobedi. Mi smo u Rigu došli uz sav respekt prema timu Letonije, da odigramo kvalitetno dobro, da izvučemo benefit iz takve utakmice i dobre igre. Na kraju krajeva, bodovi su isti i protiv ovih, onih i onih trećih, tako da svaki bod je važan, da budemo što uspešniji, da bodovni saldo bude što veći, to je bolja stvar za nas - jasan je selektor Srbije!
Da li su Piksija iznenadila izneđenja u kvalifikacijama za Mundijal?
- Napredak u svim sportovima je evidentan, toga smo svi svesni, fudbalske organizacije, u fitnesu. Sve je bolje nego ranije. Profesionalizam dostiže neki vrhunac. I u tom nekom prostoru vi nemate prostora za emocije. To je suvi profesionalizam, veliko zadovoljstvo da igrate za svoju državu i reprezentaciju. Igrači moraju da znaju da se nose i u pobedi, ali i te kako više da se nose u porazu. Da, činjenica je da rezultati koje smo viđali ranije, da nas to tera da budemo izuzetno ozbiljni i oprezni protiv timova, ma kako se oni zvali. U suprotnom vas sve vodi u ambis. Svesni smo situacije, a ja kao trener koji treba da motiviše igrače, koji treba da uradi sastanak gde će sve reći i na kraju krajeva tražiti da se ponašaju u tom duhu, to je nešto što je neminovno. Uvek je važno da se to naglasi, nikako da kažete jedno i da kažete da ste sigurni, ljudi brzo zaborave, ali tu smo da ih podsetimo. Mnogo velikih ekipa po tradiciji, kvalitetu, milijardama koje su uglagali nisu otišli na SP, a mi kao mala zemlja smo uspeli da vežemo dva velika takmičenja. To što nismo napravili veći rezultat je stvar analize i istrpeli smo kritike što je normalno, ali nastavljamo da se borimo - rekao je Piksi!
Motivacija posle Svetskog prvenstva?
- Pre svega, velika je čast što sam selektor repezentacije, što prezentujem svoju zemlju, zato sam ovde. Naravno, dajem sve od sebe da učim svoje igrače, da predstavim zemlju i napravim dobar rezultat. Nadam se da ćemo doneti dobar rezultat našoj zemlji i nama samima. Pun sam motivacije, posebno sada na početku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Želimo da odvedemo Srbiju na SP u SAD. Borićemo se za to, to želimo - jasan je selektor Orlova.
Zdravstveno stanje u ekipi?
- Što se zdravstvenog stanja tiče, sve je u najboljem redu. Nema nikakvih primedbi od ponedeljka, svi su raspoloženi i dobro su trenirali. Trener je srećan zbog toga, kada ne mora da prilazi i kada igrači ne daju informacije koje ne želi da čuje. Nisam video lekara ovde i daj Bože da ga ne gledam do kraja.
Piksi o susretu sa Pešićem u Rigi!
- Doneli smo neke poklone, da čovek pojede nešto i da se osveži. Čovek je ovde dugo, a do finala ima još dosta, pa da se okrepe malo. Super jedno druženje i imamo odličan odnos, to su dve porodice koje treba da sarađuju, košarkaška i fudbalska. Dobro je da budemo podrška jedni drugima. Mi navijamo za naše košarkaše na Evropskom prvenstvo. Ispalo je da je Riga srpski grad ovih dana. Sve najbolje im želimo i verujem da i oni nama isto to žele.
Da li je selektor pratio naše igrače koji su igrali u Letoniji?
- Iskreno nisam toliko pratio. Bio sam fokusiran na igrače koji su okosnica naše reprezentacije i zanimala me je njihova forma i stanje. Upoznat sam sa imenima koje ste pomenuli. Nisam iznenađen imenima koje ste pomenili. Znam o kome se radi (Lemajić, Ilić)... Pratim, znam ko su. Jako mi je drago da nekada igrači idu u dobrom pravcu i da se razvijaju.
Piksi se obraća! Selektor Srbije otkrio šta je najveća opasnost Letonije!
- Glavna opasnost Letonije može biti ako to shvatimo neozbiljno. To može biti problem, ali verujem da do toga neće doći. Imamo respekt prema svima u grupi. Najvažnija je sledeća utakmica. Kompletan fokus i koncentracija biće usmereno na sutrašnju utakmicu, tako da upoznati smo sa kvalitetima Letonije. Pretpostavljam da i vi znate, a i ja pogotovo u kom sastavu će izaći i sa kakvim taktičkim zamislima. Naša ekipa će biti potpuno spremna. Mnogo ozbiljno mora da se shvati utakmica i ne sumnjam u naše igrače da se spremaju na takav način - rekao je Piksi na početku svog izlaganja.
Kostić je poslao jaku poruku košarkašima Srbije koji sutra protiv Finske igraju osminu finala Eurobasketa!
- Pratim svaku utakmicu kao i uvek, i nadam se da će ponovo obradovati naciju. Očekujemo svi puno od njih, alim moramo da se skoncentrišemo na nas. Naravno da nam je to velika motivacija, mi igramo pre njih sutra i nadamo se da ćemo im pobedom poslati jednu poruku i verujemo da će stići do finala!
Prvo će se obratiti fudbaler Srbije Filip Kostić!
- Jako sam srećan zbog toga što sam ponovo sa reprezentacijom. Očekuje nas jako teška i zahtevna utakmica protiv reprzenetacije koja ima isto bodava kao i mi. Spremali smo se jako od prvog dana, sve to sutra moramo da pokaženo na terenu sutra od prvog minuta. Verujemo, idmeo korak po korak, sa velikim poštovanjem prema svim protivnicima. Raspoloženje je odlično, trener im je Italijan, očekujemo ih sutra u niskom bloku. Neće biti lako, moramo biti strpljivi. Moramo da verujemo i da se nadamo novoj pobedi, pa tek onda da razmišljamo o Engleskoj - rekao je Filip Kostić.