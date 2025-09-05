Slušaj vest

U poslepodnevnim satima Orlovi će imati poslednji trening pred meč sa domaćom selekcijom, a svoja očekivanja pred ovaj duel izneo je prvi golman nacionalnog tima, Đorđe Petrović.

- Znamo svi kakav meč nas očekuje 9. septembra, ali sada je fokus samo na Letoniji – ne ostavlja dilemu Đorđe Petrović.

- U Rigi moramo da uzmemo tri boda i da nastavimo tamo gde smo stali posle Andore. Da iz tri meča imamo sedam bodova, a onda protiv Engleske da uđemo rasterećeni i jednostavno da se nadmećemo sa njima. Pokazali smo na Evropskom prvenstvu da možemo da igramo protiv njih, istina sada imaju novog selektora, ali nećemo sada da trošimo energiju i misli na taj meč. Imaćemo dovoljno vremena da se spremimo za Engleze.

Letonija se pokazala dobro u dosadašnjem delu kvalifikacija, protiv Albanije su igrali nerešeno, osvojili bod koji ostavlja nadu da se mogu boriti za drugo mesto i baraž.

- Nisam ispratio taj meč, imaćemo analizu, bio sam fokusiran na naša ostvarenja. Znaju da budu veoma nezgodan rival, nikome ovde nije lako. Pokazali su uostalom to protiv Albanije kada su osvojili bod. Svako u grupi ima neke svoje kalkulacije, želje, tako i Letonci, ali ponavljam, mi gledamo sebe. Znamo šta želimo, koliko možemo, šta nam je cilj. I idemo korak po korak, od meča do meča. Ovde smo došli da pobedimo, tako razmišljamo, tako se pripremamo – rekao je Đorđe Petrović.

