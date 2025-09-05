Slušaj vest

Domaći su poveli golom koji je David Hancko postigao u 42. minutu, a on je asistirao Davidu Strelecu u 55. minutu kod drugog pogotka.

“Panceri” su tako na prilično šokantan način započeli kvalifikacije za Mundijal, pa svoje razočaranje partijama pojedinaca nije krio ni selektor Julijan Nagelsman koji je svojim izabranicima zamerio na zalaganju u Bratislavi.

Julijan Nagelsman Foto: Hasan Bratic/DeFodi Images/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia, EPA/RONALD WITTEK, Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

“Ne računajući dvojicu ili trojicu povređenih, ovo su najbolji igrači koje imamo u Nemačkoj. Možda sledećeg puta treba da pozovemo fudbalere sa manjim kvalitetom koji će dati sve od sebe na terenu”, izričit je bio mladi stručnjak na klupi “elfa”.

Narednu priliku za poprave utisak fudbaleri Nemačke imaće u Kelnu gde će 7. septembra od 20.45 dočekati selekciju Severne Irske.

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteFudbal"STVORILI SMO NEŠTO ŠTO SADA ŽELIM DA ZAJEDNO RAZVIJAMO" Nagelsman produžio ugovor, evo do kada ostaje selektor reprezentacije Nemačke!
profimedia0761287241.jpg
FudbalNOVI UGOVOR ZA NAGELSMANA! Nemci rešili da nagrade svog trenera za brutalne partije reprezentacije!
profimedia0761287241.jpg
FudbalMOGLI SMO DA DAMO JOŠ GOLOVA! Nemačka uništila Bosnu i Hercegovinu, selektor poručio: Sedam pogodaka protiv ovakvog tima...
FudbalZBOG TEŠKE POVREDE U REPREZENTACIJU MORA ČOVEK BEZ IJEDNOG NASTUPA: Selektor Nemačke morao da donese konačnu odluku
profimedia0761287241.jpg

Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot