Domaći su poveli golom koji je David Hancko postigao u 42. minutu, a on je asistirao Davidu Strelecu u 55. minutu kod drugog pogotka.

“Panceri” su tako na prilično šokantan način započeli kvalifikacije za Mundijal, pa svoje razočaranje partijama pojedinaca nije krio ni selektor Julijan Nagelsman koji je svojim izabranicima zamerio na zalaganju u Bratislavi.

“Ne računajući dvojicu ili trojicu povređenih, ovo su najbolji igrači koje imamo u Nemačkoj. Možda sledećeg puta treba da pozovemo fudbalere sa manjim kvalitetom koji će dati sve od sebe na terenu”, izričit je bio mladi stručnjak na klupi “elfa”.

Narednu priliku za poprave utisak fudbaleri Nemačke imaće u Kelnu gde će 7. septembra od 20.45 dočekati selekciju Severne Irske.

Kurir sport / Sportske.net