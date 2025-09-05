SVI SU LEGLI NA POD - FUDBALERI, SUDIJE, KAMERMANI, SKUPLJAČI LOPTI... Dramatična scena na utakmici - "nepozvani gosti" napali igrače, pogledajte ovaj haos!
Prijateljski susret između JKU sa Zanzibara i nigerijskog Sitija iz Abudže odigran je uz više uzbuđenja nego što bi iko očekivao. Meč, koji je do tog trenutka bio izjednačen (1:1), u 78. minutu pretvoren je u nesvakidašnju dramu, a sve je stalo zbog roja pčela... Da, dobro ste pročitali.
Nepozvani gosti nadleteli su stadion, a instinkt je proradio kod svih prisutnih aktera utakmice. Svi su se bez razmišljanja bacili na travu, u potrazi za zaklonom.
Iako je čitava situacija izgledala gotovo komično, opasnost je bila realna, pošto afričke pčele, naročito na istoku kontinenta, zloglasne su po svojoj agresivnosti.
Drama in Tanzania as the game was temporary stopped during the City FC Abuja vs JKU FC match when bees flew over the pitch in the 77th minute
Iako njihov otrov nije jači od evropskog, problem je u njihovoj brojnosti i upornosti.
Na sreću, sve je prošlo bez povređenih, a nakon kratke pauze igra je nastavljena. Igrači Sitija bolje su se snašli u nastavku i uspeli da dođu do pobede rezultatom 2:1.