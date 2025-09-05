Slušaj vest

Prijateljski susret između JKU sa Zanzibara i nigerijskog Sitija iz Abudže odigran je uz više uzbuđenja nego što bi iko očekivao. Meč, koji je do tog trenutka bio izjednačen (1:1), u 78. minutu pretvoren je u nesvakidašnju dramu, a sve je stalo zbog roja pčela... Da, dobro ste pročitali.

Nepozvani gosti nadleteli su stadion, a instinkt je proradio kod svih prisutnih aktera utakmice. Svi su se bez razmišljanja bacili na travu, u potrazi za zaklonom.

Iako je čitava situacija izgledala gotovo komično, opasnost je bila realna, pošto afričke pčele, naročito na istoku kontinenta, zloglasne su po svojoj agresivnosti.

Iako njihov otrov nije jači od evropskog, problem je u njihovoj brojnosti i upornosti.

Na sreću, sve je prošlo bez povređenih, a nakon kratke pauze igra je nastavljena. Igrači Sitija bolje su se snašli u nastavku i uspeli da dođu do pobede rezultatom 2:1.