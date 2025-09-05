Slušaj vest

Šokantan incident dogodio se tokom utakmice kolumbijske treće lige kada je sudija Vanesa Sebaljos fizički napadnuta nakon što je isključila jednog fudbalera.

Scena, koja se može videti na video snimku brzo se proširila društvenim mrežama, prikazuje fudbalera koji je identifikovan kao Havijer Bolivar kako udara sutkinju po licu.

Vanesa Sebaljos, ženski fudbalski sudija Foto: Printskrin/X

Nasilni čin je zaprepastio i gledaoce na stadionu i korisnike interneta širom sveta, izazvavši veliko negodovanje.

Sebaljosova je isključila igrača tokom utakmice između Deportivo Kikea i Real Alijanse Arakatake, što je dovelo do napada. Nezadovoljan njenom odlukom, pošto je dobio crveni karton fudbalera Reala Havijer Bolivar ustao je sa klupe, uneo se sutkinji u lice, a onda je udario po obrazu i usni. Incident se dogodio u 66. minutu, a Bolivar je dobio crveni karton zbog nesportskog ponašanja.

Uprkos agresiji, sutkinja je zadržala prisebnost. Iako je u početku izgledala kao da želi da uzvrati, kolege su je brzo obuzdale, a ona je odlučila da ostane profesionalac. Njena reakcija, nakon što je udarena po licu donela joj je pohvale mnogih posmatrača.

Napad je izazvao žestoku debatu o bezbednosti žena sudija u fudbalu. Navijači, igrači i zvaničnici su osudili incident, a mnogi su zahtevali stroge mere za zaštitu sudija od nasilja na terenu. Na društvenim mrežama, Sebaljosova je dobila snažnu podršku, a korisnici su istakli njenu hrabrost i profesionalizam uprkos nedaćama.

Havijer Bolivar, fudbaler iz Kolumbije Foto: Printskrin/Instagram

Zvezda trećeligaškog tima je izbačen iz ekipe i sada bi mogao biti kažnjena dugoročnom zabranom od strane kolumbijskih fudbalskih organa. Havijer Bolivar se kasnije izvinio i insistirao na tome, da nije pokušavao da ošamari ženu, ali ga je snimak koji je postao viralan na društvenim mrežama demantovao.

- Svestan sam da je moje ponašanje bilo neprimereno, nedostojno sportiste i ljudskog bića. Glupim pokušajem da izvadim pištaljku sutkinji iz usta, postupio sam pogrešno, šaljući negativnu poruku koja nikada nije smela da se dogodi. Želim da budem apsolutno jasan da ni u jednom trenutku nije bilo fizičke agresije prema sudiji. Međutim, razumem da je moj gest bio uvredljiv, suprotan vrednostima fudbala i poštovanja - naveo je Bolivar u pisanoj izjavi i dodao:

- Stoga se ponizno izvinjavam njoj, njenoj porodici, ženama i svima koji su pogođeni onim što se dogodilo. Čvrsto odbacujem svaki oblik nasilja, posebno nad ženama. Žene zaslužuju naše poštovanje, brigu i divljenje. Moja posvećenost je da radim na svom ličnom i sportskom razvoju kako nikada više ne bih ponovio čin koji krši bilo čije dostojanstvo.

Vanesa Sebaljos je iskusna FIFA sutkinja koji je bila prva žena koja je sudila mušku profesionalnu utakmicu u Kolumbiji pre četiri godine.