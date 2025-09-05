Slušaj vest
Milos Bjelinic Riga.jpg
Foto: Kurir

Fudbaleri Srbije sastaju se sa Letonijom (subota 15 časova) u utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo  2026 godine.

Orlovi su u četvrtak uveče doputovali u Rigu, a dan pre meča održali zvanični trening.

 Na treningu je vladala sjajna atmosfera , a igrači su se međusobno nadmetali  zanimljivoj gri bržih refleksa.

Najpre su se Vlahović i Pavlović nadmetali ko će pre podići  čunj sa trave, a sjajni defanzivac bio je za nijansu brži.

Potom se Vlahović okušao u duelu sa Milenkovićem i ponovo izgubio.

Za kaznu je morao da uradi tri skleka.

Pogledajte i sami kako je to izgledalo.

Srbija trening, Dušan Vlahović, Nikola Milenković Izvor: Kurir

latvia-serbia-press-394945.JPG
latvia-serbia-press-394953.JPG
Erhan Mađović u dresu Srbije
serbia-andorra-277826.JPG

Trening Srbije pred Letoniju Izvor: Kurir