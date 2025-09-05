Srbija održala trening pred duel sa Letonijom
KVALIFIKACIJE ZA SP
HIT IGRA NA TRENINGU ORLOVA: Srbija se u sjajnoj atmosferi sprema za Letoniju
Foto: Kurir
Fudbaleri Srbije sastaju se sa Letonijom (subota 15 časova) u utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026 godine.
Orlovi su u četvrtak uveče doputovali u Rigu, a dan pre meča održali zvanični trening.
Na treningu je vladala sjajna atmosfera , a igrači su se međusobno nadmetali zanimljivoj gri bržih refleksa.
Najpre su se Vlahović i Pavlović nadmetali ko će pre podići čunj sa trave, a sjajni defanzivac bio je za nijansu brži.
Potom se Vlahović okušao u duelu sa Milenkovićem i ponovo izgubio.
Za kaznu je morao da uradi tri skleka.
Pogledajte i sami kako je to izgledalo.
