Fudbaleri Srbije igraju protiv Letonije meč kvalifikacija za Mundijal 2026. godine, a ovaj duel na programu je od 15.00 časova.

Utakmicu možete gledati na kanalima RTS i Arene Sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu. 

Susret Piksija i Pešića u Rigi Foto: Fss

Fudbaleri Srbije se nalaze u grupi K kvalifikacija za SP 2026. sa selekcijama Engleske, Albanije, Letonije i Andore.

Prvo mesto na tabeli drži Engleska sa devet bodova, dok Albanija ima pet. Selekcije Srbije i Letonije su sakupile po četiri, dok je Andora poslednja bez bodova.

Direktan plasman na SP 2026. obezbediće samo pobednik grupe, dok će drugoplasirana selekcija u baraž.

