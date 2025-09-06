Dve srpske televizije prenose meč kvalifikacija za SP.
POBEDA U RIGI JE IMPERATIV! Evo gde možete pratiti prenos meča Letonija - Srbija
Fudbaleri Srbije igraju protiv Letonije meč kvalifikacija za Mundijal 2026. godine, a ovaj duel na programu je od 15.00 časova.
Utakmicu možete gledati na kanalima RTS i Arene Sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.
Susret Piksija i Pešića u Rigi Foto: Fss
Fudbaleri Srbije se nalaze u grupi K kvalifikacija za SP 2026. sa selekcijama Engleske, Albanije, Letonije i Andore.
Prvo mesto na tabeli drži Engleska sa devet bodova, dok Albanija ima pet. Selekcije Srbije i Letonije su sakupile po četiri, dok je Andora poslednja bez bodova.
Direktan plasman na SP 2026. obezbediće samo pobednik grupe, dok će drugoplasirana selekcija u baraž.
