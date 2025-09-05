Slušaj vest

Napadač Barselone Robert Levandovski odbio je astronomsku ponudu iz Saudijske Arabije.

Naime Al Hilal i Al Nasr su putem investicionog fonda želeli da dovedu Roberta Levandovskog i daju mu fiksnu platu od 100.000.000 evra po sezoni, plus bonuse, prenose španski mediji.

Iskusni napadač se zahvalio na ponudi, jer i dalje želi da igra fudbal na najvišem nivou, a ima ambiciju da sa Barselonom osvoji La Ligu i Ligu šampiona.

Ovu vest je potvrdio i menadžer Poljaka, Pini Zahavi, a ostavio je mogućnost da se transfer dogodi možda sledećeg leta.

Kako sa Levandovskim nije prošlo, pomenuti klubovi su se okrenuli ka drugim rešenjima i doveli igrače poput Darvina Nunjesa, Žoaa Feliksa, Kingslija Komana...

Ne propustiteFudbalODBIO ČOVEK 100 MILIONA ZA JEDNU SEZONU! Levandovskom stigla nepristojna ponuda, njegov agent otkrio zašto nije hteo da prihvati
FudbalHAOS U POLJSKOJ! Levandovski povukao ŠOKANTAN potez, selektor momentalno reagovao!
profimedia0880525851.jpg
FudbalLEVANDOVSKI NA UDARU JAVNOSTI U POLJSKOJ: Ponaša se kao idiot...
profimedia0741360248.jpg
FudbalPOLJSKA U ŠOKU ZBOG SUKOBA! Levandovski se povukao iz reprezentacije: Odlučio sam da ne igram dok je on tu
profimedia0800540539.jpg

Trening fudbalera Srbije pred Letoniju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić