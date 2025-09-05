Pokušavaju u Saudijskoj Arabiji da novcem primame najveće zvezde, ali su od jedne dobili odričan odgovor.
ARAPSKI NOVAC NE MOŽE SVE: Levandovski odbio 100.000.000 po sezoni!
Napadač Barselone Robert Levandovski odbio je astronomsku ponudu iz Saudijske Arabije.
Naime Al Hilal i Al Nasr su putem investicionog fonda želeli da dovedu Roberta Levandovskog i daju mu fiksnu platu od 100.000.000 evra po sezoni, plus bonuse, prenose španski mediji.
Iskusni napadač se zahvalio na ponudi, jer i dalje želi da igra fudbal na najvišem nivou, a ima ambiciju da sa Barselonom osvoji La Ligu i Ligu šampiona.
Ovu vest je potvrdio i menadžer Poljaka, Pini Zahavi, a ostavio je mogućnost da se transfer dogodi možda sledećeg leta.
Kako sa Levandovskim nije prošlo, pomenuti klubovi su se okrenuli ka drugim rešenjima i doveli igrače poput Darvina Nunjesa, Žoaa Feliksa, Kingslija Komana...
