Slušaj vest

Fudbaleri Češke pobedili su u Podgorici selekciju Crne Gore sa 2:0, u petoj utakmici Grupe L kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Češka je do trijumfa došla prekrasnim pogotkom Lukaša Červa u trećem minutu, a konačan rezultat postavio je Vaclav Černi u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena.

U istoj grupi Hrvatska je na gostovanju bila bolja od Farskih ostrva sa 1:0.

Jedini pogodak za treću reprezentaciju sveta sa poslednjeg planetarnog takmičenja postigao je Andrej Kramarić u 31. minutu.

Češka posle pet odigranih utakmica vodi u Grupi L sa 12 bodova, Hrvatska je druga sa devet bodova iz tri utakmice, Crna Gora ima šest bodova posle četiri meča, a isti broj utakmica imaju i Farska ostrva na petom mestu (tri boda) i Gibraltar (bez bodova).

Za tri dana se igra naredno kolo, u kojem Hrvatska dočekuje Crnu Goru, a Gibraltar na svom terenu čeka Farska ostrva.

Ukrajina- Francuska Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Grupa D

Fudbaleri Francuske pobedili su u Vroclavu selekciju Ukrajine sa 2:0, u utakmici prvog kola Grupe D kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Aktuelni viceprvaci sveta do trijumfa su došli golovima Majkla Olisea u 10. i Kilijana Mbapea u 82. minutu.

U drugom meču ove grupe Island je u Rejkjaviku savladao Azerbejdžan sa 5:0.

Island je u vođstvo doveo Viktor Palson u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.

U nastavku meča golove za domaću selekciju postigli su Isak Johaneson u 47. i 56. minutu, Albert Gudmunson u 66. i Kristijan Hlinson u 73. minutu.

U sledećem kolu, za četiri dana, Francuska dočekuje Island, a Azerbejdžan na svom terenu igra protiv Ukrajine.

Švajcarska - Kosovo Foto: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Grupa B

Slovenija i Švedska su u Ljubljani odigrali nerešeno 2:2, u meču prvog kola Grupe B kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Antoni Elanga postigao je vodeći gol za goste u 18. minutu, da bi Slovenija do izjednačenja stigla posle samo 35 sekundi igre u drugom poluvremenu, kada se u strelce upisao Sandi Lovrić.

Novo vođstvo Švedskoj doneo je Jasin Ajari u 73. minutu, dok je gol za bod Slovenije postigao Žan Vipotnik u 90. minutu.

U okviru iste grupe Švajcarska je u Bazelu pobedila Kosovo sa 4:0.

Švajcarska je pobedu potvrdila golovima u prvom poluvremenu, a u strelce su se upisali Manuel Akandži u 22, Bril Embolo u 25. i 45. minutu, kao i Silvan Vidmer u 39. minutu.

U narednom kolu, za tri dana, Švajcarska dočekuje Sloveniju, a Kosovo dočekuje Švedsku.

1/4 Vidi galeriju Kvalifikacione utakmice za Svetsko prvenstvo Foto: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Grupa I

Fudbalska reprezentacija Italije pobedila je u Bergamu Estoniju 5:0, u utakmici petog kola Grupe I u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Italija je povela golom Mojzea Kina u 58. minutu, a drugi gol postigao je Mateo Retegi u 69. minutu.

Treći gol postigao je Đakomo Raspadori u 71. minutu, Retegi je svoj drugi gol na utakmici postigao u 89. minutu, a konačan rezultat postavio je Alesandro Bastoni u drugom minutu nadoknade vremena.

U drugoj utakmici u toj grupi Izrael je u Kišinjevu pobedio Moldaviju4:0.

Izrael je poveo golom Dora Pereca u 15. minutu, a prednost je udvostručio Manor Solomon u 35. minutu. Treći gol postigao je Taj Baribo u 59. minutu, a strelac četvrtog gola bio je Oskar Gluh u 77. minutu.

Norveška je prva na tabeli sa svih 12 bodova, a Izrael je drugi sa tri boda manje, takođe iz četiri utakmice. Italija je iz tri utakmice osvojila šest bodova i treća je na tabeli, Estonija je četvrta sa tri boda iz pet mečeva, a Moldavija je poslednja bez bodova iz četiri utakmice.

U sledećem kolu Izrael će u ponedeljak biti domaćin Italiji, a Moldavija će dan kasnije na gostovanju igrati protiv Norveške.

Danska - Škotska Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Grupa C

U Grupi C Grčka je u Atini pobedila Belorusiju 5:1, u utakmici prvog kola.

Grčka je povela golom koji je Konstantinos Karecas postigao u trećem minutu, prednost je udvostručio Vangelis Pavlidis u 17. minutu, a treći gol postigao je Anastasios Bakasetas u 21. minutu.

Četvrti gol za domaće postigao je Dimitrios Kurbelis u 36. minutu, a strelac petog gola bio je Hristos Colis u 63. minutu.

Jedini gol za Belorusiju postigao je German Barkovskij u 72. minutu iz jedanaesterca.

U drugoj utakmici u toj grupi Danska je u Kopenhagenu odigrala nerešeno 0:0 protiv Škotske.

Grčka ima tri boda, po bod su osvojile Škotska i Danska, a Belorusija je bez bodova.

U drugom kolu Grčka će u ponedeljak dočekati Dansku, a Belorusija će biti domaćin Škotskoj.