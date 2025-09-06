Slušaj vest

Horor u Brazilu!

Brazilski golman Antonio Edson dos Santos Sousa (34) kolabirao je i preminuo na terenu nekoliko sekundi pošto je odbranio penal na jednom futsal turniru koji odigran u opštini Augusto Koreja.

Nesrećni golman grudima je odbranio penal, krenuo je ka saigračima kako bi proslavio odbranu i srušio se na pod. Odmah mu je ukazana medicinska pomoć, ali spasa mu nije bilo - preminuo je nedugo nakon dolaska u bolnicu.

Jeziva tragedija dogodila se na amaterskom turniru u futsalu koji je održan u opštini Augusto Korea u brazilskoj državi Para povodom obeležavanja 200 godina nezavisnosti Brazila od Portugala.

Nakon stravične scene na meču organizatori su odmah prekinuli turnir.

Povodom tragedije oglasila se i Futsal federacija države Para:

"Sa velikom tugom primili smo vest o smrti Antonia Edsona dos Santosa Souse, sportiste koji je svoju karijeru obeležio predanošću, talentom i timskim duhom. Njegovo prisustvo zauvek će biti upamćeno, kako na terenu, tako i izvan njega", navodi se u saopštenju.

Upozoravamo, snimak je uznemirujući!

Kurir sport