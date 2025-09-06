Slušaj vest

FK Crvena zvezda ozbiljno se pojačao pred kraj prelaznog roka, kada je na Marakanu stigao Portugalac Tomas Handel.

Fudbaler koji igra na mestu zadnjeg veznog Tomas Handel i koji se koristi levom nogom, trebalo bi da pojača konkurenciju Radetu Kruniću, Timiju Maksu Elšniku, Mahmudu Badžu i Jovanu Šljiviću.

Tomas Handel na Marakani Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Tomas Handel (24) jedan je od najdorivitijih fudbalera iz Portugala. Igrao je za Vitoriju Gimaraes, a Crvene zvezde ga je platila 3.500.000 evra. Portugalac je prema specijalizovanom portalu Transfermarkt procenjen na 13.000.000 evra.

Bio je to odličan posao crveno-belih, pa su se mediji u Portugalu pitali kako je menadžment prvaka Srbije uspeo da za taj novac dobije tako kvalitetnog igrača. Posebno, što su ga tražili Porto i Milan, a turski Bešiktaš bio spreman da iskešira čak 20 miliona evra.

- Izabrao sam Crvenu zvezdu, jer sam osetio da me klub zaista želi. To je za mene bilo veoma važno. Osećao sam se da sam bitan za klub. Onda kao što sam već rekao, Zvezda je istorijski klub, koji je veoma dobar u međunarodnim takmičenjima. Ovde imam priliku da igram u evropskim takmičenjima. Nadam se da mogu da pomognem, kao i da ću moći nešto novo da naučim, ali se i nadam da ću napredovati - rekao je Tomas Handel za Zvezda TV.

Tomas Handel odradio prvi trening u dresu Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Deluje da je Portugalac vrlo brzo posle razgovora sa ljudima iz Crvene zvezde prelomio.

- Bilo je veoma lako. Nakon što mi je agent rekao da je Crvena zvezda zainteresovana za mene, zauzeo sam stav da želim da dođem ovde. Znam koliko je klub važan, ne samo u Srbiji i regionu, već i u Evropi. Klub je veoma veliki i konkurentan. Ja sam igrač koji takođe voli da bude konkurentan, ne samo kao igrač već i kao osoba sam takav. Mislim da ćemo se veoma dobro slagati.

Otkrio je Portugalac, koji preko bake ima austrijski poreklo, da je imao i ponudu iz Rusije ovog leta.

- Moj agent mi je rekao za neke klubove, ali mogu vam reći da je poslednjih dana CSKA iz Moskve bio zaista zainteresovan za mene. Bilo je tu još nekih klubova, ali na kraju mislim da sam doneo pravu odluku. Veoma sam srećan što sam ovde.

1/8 Vidi galeriju Tomas Handel Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zanimljivo, Tomas Handel se u Crvenoj zvezdi odlučio za broj 20, koji dosad nije nikada nosio na dresu.

- Izabrao sam broj 20. Prošle godine sam nosio osmicu, ali sam znao da je ovde već zauzeta. Morao sam da razmislim o broju. U Vitoriji sam ranije nosio 76, jer volim košarku i NBA. Veliki sam navijač Filadelfije, pa je odatle došao broj 76. Ali sada sam izabrao broj 20, a bio je jedan portugalski igrač po imenu Deko. Obožavao sam ga, zbog njega sam izabrao taj broj.

Napravio je i izbor vezano za ligu u Portugalu i otkrio ko je po njemu najbolji fudbaler u prvenstvu.

- Po mom mišljenju to je Vitinja, moj dobar drug. Mogu samo da kažem da smo išli zajedno u školu, u isto odeljenje. Veoma smo dobri prijatelji i uživam da ga gledam kako igra. On je sjajan igrač, fantastičan igrač i veoma dobar momak takođe. To je najvažnije u životu, on je mnogo dobra osoba - objasnio je Tomas Handel.