Trener Pari Sen Žermena Luis Enrike je morao da bude operisan zbog povrede koju je doživeo.
TRENER PARI SEN ŽERMENA DOŽIVEO TEŠKU NESREĆU: Zbog ozbiljnih povreda morali da ga operišu
Ko ozbiljnije prati i poznaje Luisa Enrikea, zna i da je strastveni biciklista.
Nažalost, planinski biciklizam često može da bude i veoma opasan, a iskusni Španac i kao višedecenijski vozač, doživeo je neugodnu povredu.
PSŽ se oglasio i u kratkom saopštenju potvrdio da je Luis Enrike podvrgnut operativnom zahvatu zbog preloma ključne kosti.
Istovremeno, PSŽ je poslao i poruku podrške svom treneru i poželeo mu brz oporavak, uz napomenu da će nove informacije podeliti u doglednom trenutku.
