Ko ozbiljnije prati i poznaje Luisa Enrikea, zna i da je strastveni biciklista.

Nažalost, planinski biciklizam često može da bude i veoma opasan, a iskusni Španac i kao višedecenijski vozač, doživeo je neugodnu povredu.

PSŽ se oglasio i u kratkom saopštenju potvrdio da je Luis Enrike podvrgnut operativnom zahvatu zbog preloma ključne kosti.

Luis Enrike Foto: Kirchner/David Inderlied / imago sportfotodienst / Profimedia, Jacob King, PA Images / Alamy / Profimedia

Istovremeno, PSŽ je poslao i poruku podrške svom treneru i poželeo mu brz oporavak, uz napomenu da će nove informacije podeliti u doglednom trenutku.

Kurir sport/sportske.net

