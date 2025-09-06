Fudbaleri Srbije danas od 15 sati igraju protiv Letonije meč kvalifikacija za Mundijal 2026. godine.
ORLOVI U RIGI BIJU VAŽNU BITKU ZA PLASMAN NA MUNDIJAL! Piksijeva četa igra protiv Letonije, pogledajte kakve su kvote za ovaj meč!
Orlovi su danas favoriti te je kvota na njih 1.40, dok se trijumf domaće reprezentacije plaća koeficijentom 10.00.
Fudbaleri Srbije se nalaze u grupi K kvalifikacija za SP 2026. sa selekcijama Engleske, Albanije, Letonije i Andore.
Foto galerija iz Leskovca Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport
Prvo mesto na tabeli drži Engleska sa devet bodova, dok Albanija ima pet. Selekcije Srbije i Letonije su sakupile po četiri, dok je Andora poslednja bez bodova.
Direktan plasman na SP 2026. obezbediće samo pobednik grupe, dok će drugoplasirana selekcija u baraž.
