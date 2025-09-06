Slušaj vest

Orlovi su danas favoriti te je kvota na njih 1.40, dok se trijumf domaće reprezentacije plaća koeficijentom 10.00.

Fudbaleri Srbije se nalaze u grupi K kvalifikacija za SP 2026. sa selekcijama Engleske, Albanije, Letonije i Andore.

Foto galerija iz Leskovca Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

Prvo mesto na tabeli drži Engleska sa devet bodova, dok Albanija ima pet. Selekcije Srbije i Letonije su sakupile po četiri, dok je Andora poslednja bez bodova.

Direktan plasman na SP 2026. obezbediće samo pobednik grupe, dok će drugoplasirana selekcija u baraž.

Ne propustiteFudbalPOBEDA U RIGI JE IMPERATIV! Evo gde možete pratiti prenos meča Letonija - Srbija
Dragan Stojković Piksi
FudbalHIT IGRA NA TRENINGU ORLOVA: Srbija se u sjajnoj atmosferi sprema za Letoniju
Đorđe Petrović, Nikola Milenković i Dušan Vlahović
FudbalPOVRATAK U REPREZENTACIJU SRBIJE: Kostić pred Letoniju sijao od sreće!
latvia-serbia-press-394945.JPG
Fudbal"TO MOŽE BITI PROBLEM, ALI VERUJEM DA DO TOGA NEĆE DOĆI" Piksi upozorava pred Letoniju! Na ovo skreće pažnju - otvoreno o pritisku, Engleskoj, ulozi favorita!
latvia-serbia-press-394953.JPG

Piksi stigao u Rigu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić