Slušaj vest

Nešto manje od dva sata pre početka ove utakmice u Rigi, ispred stadiona na kom će se odigrati ova utakmica nastao je veliki skandal od strane domaćina.

Naime, obezbeđenje ispred stadiona iz nepoznatih razloga ne dozvoljava ulaz našim navijačima koji na sebi imaju obeležja Srbije. 

Oni zahtevaju od naših navijača da skinu sa sebe svako moguće obeležje Srbije - dres, majicu, šal, kačket, dok ni zastavu ne mogu da unesu na tribine... Zaista sramotno od strane domaćina.

WhatsApp Image 2025-09-06 at 2.18.00 PM.jpeg
Foto: Kurir Sport

Kao jedno od potencijalnih objašnjenja za ovakvo postupanje pojavljuje se činjenica da na utakmici u prestonici Letonije neće biti organizovanog "boksa" za gostujuće navijače.

Podsetimo, fudbaleri Srbije se nalaze u grupi K kvalifikacija za SP 2026. sa selekcijama Engleske, Albanije, Letonije i Andore.

Prvo mesto na tabeli drži Engleska sa devet bodova, dok Albanija ima pet. Selekcije Srbije i Letonije su sakupile po četiri, dok je Andora poslednja bez bodova.

Foto galerija iz Leskovca Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

Direktan plasman na SP 2026. obezbediće samo pobednik grupe, dok će drugoplasirana selekcija u baraž.

Tekstualni prenos današnje utakmice možete pratiti na našem sajtu.

Ne propustiteFudbalORLOVI U RIGI BIJU VAŽNU BITKU ZA PLASMAN NA MUNDIJAL! Piksijeva četa igra protiv Letonije, pogledajte kakve su kvote za ovaj meč!
Srbija.jpg
FudbalHIT IGRA NA TRENINGU ORLOVA: Srbija se u sjajnoj atmosferi sprema za Letoniju
Đorđe Petrović, Nikola Milenković i Dušan Vlahović
FudbalPOBEDA U RIGI JE IMPERATIV! Evo gde možete pratiti prenos meča Letonija - Srbija
Dragan Stojković Piksi
FudbalPOVRATAK U REPREZENTACIJU SRBIJE: Kostić pred Letoniju sijao od sreće!
latvia-serbia-press-394945.JPG

Piksi stigao u Rigu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić