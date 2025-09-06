Slušaj vest

Nešto manje od dva sata pre početka ove utakmice u Rigi, ispred stadiona na kom će se odigrati ova utakmica nastao je veliki skandal od strane domaćina.

Naime, obezbeđenje ispred stadiona iz nepoznatih razloga ne dozvoljava ulaz našim navijačima koji na sebi imaju obeležja Srbije.

Oni zahtevaju od naših navijača da skinu sa sebe svako moguće obeležje Srbije - dres, majicu, šal, kačket, dok ni zastavu ne mogu da unesu na tribine... Zaista sramotno od strane domaćina.

Kao jedno od potencijalnih objašnjenja za ovakvo postupanje pojavljuje se činjenica da na utakmici u prestonici Letonije neće biti organizovanog "boksa" za gostujuće navijače.

Podsetimo, fudbaleri Srbije se nalaze u grupi K kvalifikacija za SP 2026. sa selekcijama Engleske, Albanije, Letonije i Andore.

Prvo mesto na tabeli drži Engleska sa devet bodova, dok Albanija ima pet. Selekcije Srbije i Letonije su sakupile po četiri, dok je Andora poslednja bez bodova.

Direktan plasman na SP 2026. obezbediće samo pobednik grupe, dok će drugoplasirana selekcija u baraž.

Tekstualni prenos današnje utakmice možete pratiti na našem sajtu.