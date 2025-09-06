Prelep pogodak srpskog napadača!
KAKVA MAJSTORIJA! OVO SE NE BRANI! Pogledajte golčinu Dušana Vlahovića! Ovako je Vlahogol doveo Orlove u vođstvo protiv Letonije!
Fudbaleri Letonije i Srbije trenutno u Rigi igraju meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Naši fudbaleri sjajno su otvorili utakmicu, zaigrali su ofanzivno od samog starta i takva igra se isplatila već u 12. minutu.
Tada je naš nacionalni tim u vođstvo doveo Dušan Vlahović, i to na spektakularan način.
Dragan Stojković Piksi - konferencija za medije pred mečeve sa Letonijom i Engleskom Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
Posle sjajne akcije, odnosno duplim pasom sa Aleksandrom Kataijem, srpski napadač je sa nekih 20 metara uputio projektil ka protivničkim golom i savršeno precizno pogodio donji desni ugao za vođstvo Orlova!
Pogledajte majstoriju Dušana Vlahovića:
