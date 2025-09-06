Slušaj vest

Fudbaleri Letonije i Srbije trenutno u Rigi igraju meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Naši fudbaleri sjajno su otvorili utakmicu, zaigrali su ofanzivno od samog starta i takva igra se isplatila već u 12. minutu.

Tada je naš nacionalni tim u vođstvo doveo Dušan Vlahović, i to na spektakularan način.

Dragan Stojković Piksi - konferencija za medije pred mečeve sa Letonijom i Engleskom Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Posle sjajne akcije, odnosno duplim pasom sa Aleksandrom Kataijem, srpski napadač je sa nekih 20 metara uputio projektil ka protivničkim golom i savršeno precizno pogodio donji desni ugao za vođstvo Orlova!

Pogledajte majstoriju Dušana Vlahovića:

WhatsApp Image 2025-09-06 at 2.18.00 PM.jpeg
Dragan Stojković Piksi
Srbija.jpg
Đorđe Petrović, Nikola Milenković i Dušan Vlahović

Piksi stigao u Rigu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić