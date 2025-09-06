Navijači Srbije su bili dobro raspoloženi tokom prvog poluvremena utakmice u Rigi.
RIGA
LETONCI IZVIŽDALI NAVIJAČE SRBIJE! Sa tribina zagrmelo "Kosovo - Srbija", a onda su domaćini reagovali
Iako su pripadnici obezbeđenja zabranili unošenje bilo kakvih obeležja Srbije, oni koji su došli da podrže naš nacionalni tim su imali razloge za zadovoljstvo.
Pogodak Dušana Vlahovića je dodatno oraspoložio srpske navijače koji su naišli na nerazumevanje navijača Letonije.
U jednom trenuku sa tribina se čulo skandiranje "Kosovo - Srbija", a usledila je brza reakcija Letonaca koji su to "pozdravili" zvižducima.
Pogledajte kako je to izgledalo:
