Iako su pripadnici obezbeđenja zabranili unošenje bilo kakvih obeležja Srbije, oni koji su došli da podrže naš nacionalni tim su imali razloge za zadovoljstvo.

Pogodak Dušana Vlahovića je dodatno oraspoložio srpske navijače koji su naišli na nerazumevanje navijača Letonije.

U jednom trenuku sa tribina se čulo skandiranje "Kosovo - Srbija", a usledila je brza reakcija Letonaca koji su to "pozdravili" zvižducima.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Skandiranje srpskih navijača "Kosovo-Srbija" i zvižduci Letonaca Izvor: Kurir

Reakcija Piksija posle gola Vlahovića Izvor: Kurir