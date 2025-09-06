Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je u gostima selekciju Letonije rezultatom 1:0 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Gol odluke postigao je Dušan Vlahović u 12. minutu meča nakon asistencije Aleksandra Kataija.

Letonija - Srbija (Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Navijači Srbije nisu bili zadovoljni igrom našeg tima i pored pobede, zamerajući selektoru Draganu Stojkoviću Piksiju na defanzivnijem pritupu protiv autsajdera u našoj grupi. 

Bilo je pohvala i za odluku da se Katai stavi u prvih 11. Naredni meč, Srbija igra u utorak u Beogradu protiv favorita Engleske.

