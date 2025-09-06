Fudbaleri Srbije slavili u Rigi protiv Letonije sa 1:0.
Fudbal
SRBIJA POBEDILA, ALI NAVIJAČI BESNI I NEZADOVOLJNI: Tviter gori posle Letonije, a uoči Engleske!
Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je u gostima selekciju Letonije rezultatom 1:0 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Gol odluke postigao je Dušan Vlahović u 12. minutu meča nakon asistencije Aleksandra Kataija.
Letonija - Srbija (Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Navijači Srbije nisu bili zadovoljni igrom našeg tima i pored pobede, zamerajući selektoru Draganu Stojkoviću Piksiju na defanzivnijem pritupu protiv autsajdera u našoj grupi.
Bilo je pohvala i za odluku da se Katai stavi u prvih 11. Naredni meč, Srbija igra u utorak u Beogradu protiv favorita Engleske.
