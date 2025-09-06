Slušaj vest

Fudbaleri Srbije pobedili su u Rigi Letoniju 1:0, golom Dušana Vlahovića u 12. minutu, u Grupi K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi sumirao je utiske posle meča.

"Sve utakmice u kvalifikacijama su izuzetno teške, a teške su jer su mnogo važne. One su uvek bile na tom nivou i uvek će biti na tom nivou. Nisam iznenađen današnjom utakmicom, ali sam zadovoljan time što smo tražili od igrača jer smo znali da će Letonija biti nisko postavljena. Pokazali smo dovoljno pameti i strpljenja da dođemo do gola. Na vreme smo otvorili utakmicu i za nas je najvažnije da se vraćamo za Srbiju sa nova tri upisana boda i sa pobedom. To je bilo krucijalno za nas i mislim da su naši momci zaslužili da pobede i to se očekivalo od njih. Možda je falio drugi gol da to zvuči lepše i ostavi bolji utisak, a imali smo odlične šanse za tako nešto. To ne umanjuje moj utisak. Bitno je da se ovakve utakmice završe na ovaj način, da pobedimo i osvojimo tri boda", rekao je Stojković na početku konferencije.

Letonija - Srbija (Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo)

Koje su glavne pouke koje Srbija treba da izvuče pred Englesku i kako je izgledao poslednji napad Letonaca?

"Kad se nisam srušio dole. Ja to nisam ni video, mislio sam da je Petrović odbranio, a onda sam čuo da je stativa bila. Pouke su te da probate da rešite meč u normalnom vremenu, da date gol koji relaksira ekipu i da mirno sačekate kraj jer onda ne jurite gol razliku. Mislim da je tajming za drugi gol bio odličan posle šanse Ilića, ali golman je fenomenalno odbranio. To bi dovelo utakmicu u mirnu luku, a i ovako je bila. Oni nisu imali neke šuteve na gol. Fudbal je takav i u sportu se dese neke stvari... Dobro je da je bila stativa, dobro za nas. Generalno smo zadovoljni i najvažnije je da je misija koja se zove Riga uspešno obavljena"

"Raduje više što smo pobedili i dobro je što nismo primili gol jer je to dobro za ceo tim. Bez obzira na protivnika uvek postoji šansa da primite gol, ali to je danas bilo vrlo korektno i tri utakmice imamo i sedam bodova. Idemo dalje, a ova utakmica danas kako ste je videli i ono što će biti u utorak je nebo i zemlja. Da ne pomislite da će biti isto ovako."

Dragan Stojković Piksi

O Vlahoviću?

"Ovo sve je dobro za njega. On je reprezentativac i ima ulogu vođe u napadu, a onda kada dodate na sve to da golovi rešavaju i donose bodove kako za njega tako i za nas su to fenomenalne stvari. Njemu nije lako jer nije standardan igrač u Juventusu. Na psihološkom i fizičkom planu je teško izdržati to bombardovanje po medijima i zaista to ostavlja traga. On je jak psihički koliko ja primetim u razgovoru sa njim i u radu na treninzima pokazuje stabilnost i zrelost da prevaziđe sve nevolje koje su ga snašle. To šta će biti u klubu je njihova stvar. Da se dobro kreće je po meni jako dobro jer dobro trenira i ostaće upisana pobeda njegovim golom"

Ispunjen je cilj sa tri boda, a košarkaški ostaju u Rigi. Da li ima poruku za njih?

"Uze mi reč iz usta. Hoću da im poželim puno sreće i pobede. Svim srcem smo uz naše košarkaše i Karija Pešića. Navijamo za njih i verujemo da će se boriti i da će dati sve od sebe. Samo neka guraju napred, mi smo uvek uz njih"

"Ima jedan detalj. Početkom drugog poluvremena, četvorica igrača mi je tražilo izmenu. To su neki naši znaci. Nije teško da se protumači. Fizički su iscrpljeni jer nemaju kontinuitet igranja u svojim klubovima. Ja sam dao sve od sebe da osvežim ekipu i održim rezultat. MIslim da su ovo zlatna tri boda. Zlatne tri poluge nosimo iz Rige. Čestitam momcima na respektu prema igri i važnoj pobedi"