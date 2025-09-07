Slušaj vest

Fudbalski savez Srbije se obratio navijačima dva dana uoči utakmice sa apelom na ponašanje i molbom da ona prođe bez ikakvih problema.

- U tom meču našim reprezentativcima je potrebna moćna podrška sa tribina, a dugi redovi još od prvog dana prodaje ulaznica, govore da će Orlovi imati 12. igrača.

Zbog svega navedenog, ali pre svega velike lupe UEFA pod kojom se nalazi Fudbalski savez Srbije, prošlosti koja govori da smo zbog raznih incidenata bili predmet disciplinskih mera UEFA, apel navijačima da u svet pošaljemo sliku koja će biti ponos svih nas.

UEFA je odavno proklamovala spisak zabranjenih stvari (znakova, simbola, zastava, zvukova, skandiranja, političkih parola…) koje podležu sankcijama i rigoroznim kaznama.

Samo za poslednjih nepunih pet godina (2021 -2024/25) Fudbalski savez Srbije je zbog raznih nedozvoljenih stvari, uvreda i diskriminacije upućenih sa tribinama tokom mečeva najboljeg nacionalnog tima i ostalih selekcija, kažnjen od strane UEFA 703.375,00 evra što je samo oko 30.000 evra manje nego za prethodnih 14 godina (!), odnosno period od 2006. do 2020. godine.

Nacionalni tim je naš ponos, drugi nemamo i zaslužuje podršku kakva dolikuje ovako važnim utakmicama. Želimo da naglasimo vrednost i potrebu podrške koja doprinosi stvaranju pozitivne atmosfere na stadionu. Budimo ujedinjeni u ljubavi prema fudbalu, podržimo našu reprezentaciju na pravi način, pokažimo poštovanje prema protivniku i himni njegove države, neka utakmica sa Engleskom bude praznik sporta i poštovanja među rivalima i narodima.

Za Srbiju! - navedeno je na sajtu FSS.

