Slušaj vest

Fudbaleri Gruzije su savladali selekciju Bugarske sa ubedljivih 3:0 i napravili prvi korak ka plasmanu na Mundijal 2026.

Gruzini su u prvom kolu poraženi od Turske na svom terenu, što im ne ide u prilog, te im je ovog popodneva pobeda bila krajnje neophodna.

Do nje su došli relativno lako, a golove su postizali Kvarachelija u 30. minutu, Gagnidze u 44. i Mikautadze koji je u 65. postavio konačan rezultat.

Bugari su tako upisali drugi ubedljiv poraz rezultatom 3:0 u tri dana, pošto ih je u Sofiji na isti način savladala Španija.

Oni naredno prvenstvo sveta, sasvim izvesno, neće videti.

U okviru ove grupe E od 20.45 derbi večeri igraju Turska i Španija.

Ne propustiteFudbalUTAKMICA PROTIV ENGLESKE - PRAZNIK SPORTA! Marakana će biti prepuna, Srbiji je potrebna podrška na pravi način
Detalj sa utakmice Srbije na stadionu Rajko Mitić
FudbalKAD PRE? OVO JE STVARNO NEVEROVATNO! ČAKAR NAPUSTIO BOKELJ POSLE SAMO 12 DANA! Da, dobro ste pročitali... Sad se oglasio i otkrio razloge rastanka!
damir-cakar.jpg
FudbalZBOG PRITISKA SRĐANA BLAGOJEVIĆA PROMENIO JE SPORT, A ONDA - FILMSKA PRIČA! Nenad Krstić otvorio dušu: „Ako si jak u glavi, sve možeš!“
Nenad Krstić 4.jpg
FudbalDELIO JE PRAVDU U FINALU LIGE ŠAMPIONA, SADA DOLAZI U BEOGRAD! UEFA odredila arbitre za meč Srbije i Engleske, stiže jedan od najboljih svetskih sudija!

Trening fudbalera Srbije pred Letoniju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić