Fudbaleri Gruzije su savladali selekciju Bugarske sa ubedljivih 3:0 i napravili prvi korak ka plasmanu na Mundijal 2026.

Gruzini su u prvom kolu poraženi od Turske na svom terenu, što im ne ide u prilog, te im je ovog popodneva pobeda bila krajnje neophodna.

Do nje su došli relativno lako, a golove su postizali Kvarachelija u 30. minutu, Gagnidze u 44. i Mikautadze koji je u 65. postavio konačan rezultat.

Bugari su tako upisali drugi ubedljiv poraz rezultatom 3:0 u tri dana, pošto ih je u Sofiji na isti način savladala Španija.

Oni naredno prvenstvo sveta, sasvim izvesno, neće videti.

U okviru ove grupe E od 20.45 derbi večeri igraju Turska i Španija.