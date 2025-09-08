Slušaj vest

Fudbaleri Srbije uspešno su prebrodili gostovanje Letoniji u okviru kvalifikacija za Mundijal 2026.

Letonija - Srbija (Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

"Orlovi" su u Rigi savladali Letoniju golom Dušana Vlahovića čime su popravili šanse za jedno od prva dva mesta u grupi K.

No, utakmici u Rigi je prethodio veliki skandal u organizaciji domaćina. Naime, obezbeđenje nije dozvoljavalo ulaz navijačima koji su imali bilo kakvo obeležje Srbije. Navijači su morali da skinu sa sebe svako moguće obeležje - dres, majicu, šal, kačket, dok ni zastavu ne mogu da unesu na tribine... Zaista sramotno od strane domaćina.

Međutim, sramota Letonaca dobija još više na težini kada se vidi detalj sa utakmice odigrane na stadionu "Daugava".

Među navijačima Letonije, onim najvatrenijim, viđeni su kukasti krstovi.

Kukasti krst, svastika, Letonija - Srbija
Kukasti krst, svastika, Letonija - Srbija Foto: Screenshot

 Poznata kao svastika, ovaj simbol je povezan sa nacističkom Nemačkom i Adolfom Hitlerom, koji ga je usvojio kao simbol "arijevske rase". Zbog ove negativne konotacije, njegovo prikazivanje je često zabranjeno i kažnjivo u mnogim zemljama.

Stoga je čudno da je Letonija dozvolila pojavu ovakvih simbola na svojim utakmicama, a zabranila unos državnih obeležja Srbije.

Atmosfera pred početak utakmice Letonija - Srbija Izvor: Kurir