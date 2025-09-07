Slušaj vest

Fudbaleri Holandije pobedili su na gostujućem terenu u Kaunasu selekciju Litvanije 3:2, u meču grupe G kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.Strelci za Holandiju bili su Memfis Depaj u 11. i 64. i Kvinten Timber u 33. minutu.

Golove za Litvaniju postigli su Gvidas Gineitis u 36. i Edvinas Girdvainas u 43. minutu.

Holandija je prva u grupi sa 10 bodova, a Litvanija je četvrta sa tri poena.

U narednom kolu, Holandija će gostovati Malti, dok će Litvanija gostovati Finskoj.

U grupi J, Severna Makedonija je na svom terenu u Skoplju pobedila Lihtenštajn 5:0.

Strelci za Severnu Makedoniju bili su Eljif Elmas u 15, Enis Bardhi u 52, Darko Čurnilov u 53, Larim Ćamili u 83. i Luka Stankovski u 90. minutu.

Severna Makedonija je prva sa 11 bodova, a Lihtenštajn je na poslednjem, petom mestu bez osvojenog boda.

U sledećem kolu, Severna Makedonija će gostovati Belgiji, dok će Lihtenštajn gostovati Kazahstanu.