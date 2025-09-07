DEMONSTRACIJA SILE: Španija razbila Tursku u borbi za Mundijal!
Fudbalska reprezentacija Španije demonstrirala je silu kao gost - deklasiravši Tursku rezultatom 6:0 u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Trostruki strelac za evropskog prvaka bio je Mikel Merino. Dva gola za Špance, koji su, i bez provere istorijata mečeva domaće selekcije, naneli jedan od najtežih poraza Turcima ikada na njihovom tlu, postigao je Pedri, dok se jednom u listu strelaca upisao Feran Tores.
Lamin Jamal je bio dvostruki asistent, a Mikel Ojarzabal - trostruki!
Trijumf, prvi u drugom meču, upisala je i Nemačka - protiv Severne Irske (3:1). "Panceri" su se tako iskupili pred navijačima za šokantan poraz od Slovačke od pre nekoliko dana (0:2).
Vrlo bitnu pobedu upisala je i Poljska, protiv direktnog rivala za plasman na Mundijal Finske, rezultatom 3.1, pa su sada drugi na tabeli, uz rame Holandiji - sa deset bodova.
REZULTATI
Gruzija - Bugarska 3:0
Litvanija - Holandija 2:3
Severna Makedonija - Lihtenštajn 5:0
Belgija - Kazahkstan 6:0
Luksemburg - Slovačka 0:1
Nemačka - Severna Irska 3:1
Poljska - Finska 3:1
BONUS VIDEO: