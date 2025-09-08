Slušaj vest

Srpski fudbaleri sutra veče od 20.45 časova igraju derbi utakmicu protiv Engleske u okviru kvalifikacija za plasman na Mundijal 2026. godine.

Biće to duel dve reprezentacije koje pretenduju na direktan plasman na Svetsko prvenstvo, u kojem su Englezi apsolutni favoriti.

Spreman za Engleze - Strahinja Pavlović Foto: Nemanja Nikolić

Sećanjena Gelzenkirhen

Ali, fudbal je čudna i magična igra, u kojem je moguće da "David pobedi Golijata".

Odbrambeni fudbaler selekcije Srbije Strahinja Pavlović govori o istorijskom duelu protiv Engleske. Poslednji put, Srbi i Englezi igrali su na EURO 2024 u Nemačkoj u Gelzenkirhenu.

- Nažalost, ne nosimo baš lepe uspomene sa tog susreta, jer smo izgubili 1:0. Ipak, bila je to prva utakmica na šampionatu i imali smo dosta dobrih momenata, naročito u drugom poluvremenu. Tada smo uspeli da napadnemo, kontrolišemo igru i pokažemo naš kvalitet. Međutim, prvo poluvreme nismo odigrali na nivou, i to nas je koštalo bodova - jasan je Strahinja Pavlović (24) u razgovoru za sajt FSS.

Govorio je Strahinja Pavlović i o tehničko-taktičkoj pripremi nacionalnog srpskog tima za duel sa Engleskom.

- Kada igramo sa tri pozadi, najčešće se suočavam sa krilnim igračima. A Engleska ima izuzetno kvalitetna i brza krila. Na tom prethodnom meču nije bilo lako. Dueli sa Sakom su bili veoma zahtevni. Moramo da budemo maksimalno oprezni i fizički besprekorno spremni, jer nas očekuje mnogo trčanja i intenzivne igre.

1/7 Vidi galeriju Strahinja Pavlović Foto: Nemanja Nikolić

Drugačiji tim u odnosu na EURO 2024

Određene stvari promenile su se u redovima Orlova, u odnosu na godinu dana ranije.

- Promenilo se mnogo. Imamo nove igrače, ali je kostur ekipe ostao isti. Mnogo nas je sa iskustvom sa tog šampionata. Promenili smo i stil. Sada igramo opreznije, oslanjamo se više na kontre i polukontre. Verujem da i protiv Engleske možemo ozbiljno da zapretimo.

Selekcija Engleske sastavljena je od igrača visoke klase, a posebno se izdvajaju Deklan Rajs i Hari Kejn, u odsustvu Džuda Belingema i Bukaja Sake.

- Cela engleska reprezentacija je sastavljena od vrhunskih fudbalera. Ne bih bilo koga izdvajao, jer na svakoj poziciji imaju fenomenalan izbor, igrače koji su članovi najjačih evropskih klubova. To je tim pun kvaliteta. Utakmica protiv Engleske zahteva da svaki detalj bude ispoštovan na maksimalno kvalitetan način. Pripreme moraju biti precizne, fokus na najvišem nivou, a fizička spremnost besprekorna da biste mogli da ispratite njihov tempo igre.

Strahinja Pavlović u duelu sa Bukajom Sakom, na meču između Srbije i Engleske na EURO 2024 Foto: Christopher Neundorf/EPA

Hrabrost i timski duh

Pavlović veruje u svoje saigrače i sebe.

- Svaka utakmica je važna, bilo da igramo protiv Engleske, Letonije ili Andore - bodovi su isti. Za plasman na Svetsko prvenstvo potrebno je mnogo truda, hrabrosti i timskog duha. Već dugo smo zajedno, novi igrači su se brzo uklopili i žele da doprinesu uspehu reprezentacije. Ako budemo tim, a nema razloga da sumnjam u to, možemo ponoviti nešto slično kao u Lisabonu 2021. godine.

Aleksandar Mitrović igrao je dugi niz godina u Engleskoj, nosio dresove Njukasla i Fulama.

- Mitar uvek ima poseban motiv. Na svakoj utakmici želi da se dokaže, to stalno pokazuje u dresu reprezentacije. Zato je i oborio sve te rekorde i upisao svoje ime zlatnim slovima u anale srpskog fudbala. Sa nama je dugo, zna kako sve funkcioniše i mislim da mu je sada čak i lakše – oseća se sigurnije, a motiv mu nikad ne manjka.

Aleksandar Mitrović i Strahinja Pavlović, raduju se na utakmici protiv Kameruna, na Mundijalu u Kataru 2022 Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP / Profimedia

Poruka navijačima

U Premijer ligi Engleske igra i Nikola Milenković, i to u redovima Notingema.

- Bleki je već neko vreme u Engleskoj i imao je sjajnu sezonu. Pun je samopouzdanja, želi da se dokaže protiv Engleza, da pokaže zašto se o njemu toliko priča. Njegovo iskustvo u Premijer ligi može mnogo da nam pomogne, posebno u igri sa tri pozadi – zna na šta treba obratiti pažnju i na koje detalje da se fokusiramo.



Imao je defanzivac Milana i poruku za srpske navijače.

- Igramo protiv jedne od najkvalitetnijih reprezentacija na svetu, njihova podrška biće od neprocenjivog značaja. Znamo da će stadion biti pun, mnogo je važno da sve prođe bez bilo kakvog incidenta, jer nam i u protiv Albanije treba spektakularan ambijent. Zajedno možemo da napravimo istorijski rezultat i proslavimo veliku pobedu - jasan je Pavlović.